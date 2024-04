Une trottinette électrique dépasse une Tesla sur une autoroute ! Le chauffeur n’en revient pas

Dans une scène digne d'un film d'action, une trottinette électrique a dépassé une Tesla sur une autoroute bondée. Découvrez l'histoire surprenante qui a secoué les réseaux sociaux.

Dans le monde des transports urbains, les trottinettes électriques comptent parmi les moyens de transport les plus populaires. Pourtant, ce qui s'est passé récemment sur une autoroute d'Auckland a défié toutes les attentes. Imaginez que vous conduisez tranquillement votre Tesla sur une autoroute et que, soudain, une trottinette électrique vous dépasse à vive allure. Peter Idione s'est retrouvé dans cette situation, et son histoire est devenue virale.

Une trottinette électrique défie Tesla sur l'autoroute d'Auckland

Dans le monde de la mobilité urbaine, les surprises ne manquent pas ! En effet, Peter Idione a été témoin d'un exploit épique lors d'une journée ordinaire sur la route du nord-ouest d'Auckland. Tandis qu'il conduisait sa Tesla, une petite silhouette se dessina dans son rétroviseur et s'éloigna à toute allure. Il s'agissait d'une trottinette électrique qui surgit de nulle part pour doubler son véhicule à une vitesse supersonique, laissant Peter stupéfait et le monde de l'internet en ébullition !

« Je n'en croyais pas mes yeux », a déclaré Peter, encore sous le choc de l'incident. « Je roulais déjà à une bonne vitesse, environ 83 km/h, mais cette trottinette m'a complètement distancé comme si j'étais à l'arrêt. Il roulait à une vitesse estimée à 90 km/h. C'était absolument incroyable », a déclaré Peter, encore sous le choc.

Il a noté que la trottinette avait une petite taille et qu'elle était peu éclairée à l'arrière. Sa femme et lui ont estimé qu'il serait facile pour un automobiliste de ne pas la remarquer s'il changeait de voie. « Le conducteur dépassait la plupart des voitures sur l'autoroute et continuait à zigzaguer entre les véhicules avant de sortir sur la piste cyclable Nord-Ouest. »

La vidéo capturée par Peter a depuis fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des réactions de surprise et d'incrédulité. Certains ont exprimé leur admiration pour le courage du pilote de la trottinette, tandis que d'autres ont souligné les risques potentiels d'une telle manœuvre sur une autoroute. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le conducteur attire l'attention.

Rappel à l'ordre : ce que dit la loi sur la vitesse maximale

Mais cette histoire ne se limite pas à l'exploit, elle soulève également des questions cruciales sur la sécurité et la réglementation des e-scooters électriques. Alors que la popularité de ces moyens de micro-mobilité ne cesse de croître, il convient de rappeler les règles. L'objectif est d'éviter les dangers et les lourdes amendes.

La législation française est claire sur la vitesse maximale autorisée pour les trottinettes électriques en zone agglomérée. Elles ne peuvent excéder 25 km/h. En outre, les trottinettes sont obligées d'emprunter les pistes cyclables. Si elles dépassent cette vitesse, elles ne peuvent pas être utilisées sur la voie publique, à moins d'être homologuées.

En revanche, vous pouvez les utiliser sur une propriété privée. Toutefois, n'oubliez pas de porter un casque et des équipements de protection adaptés. À noter également que les trottinettes électriques ne sont pas autorisées à circuler sur les trottoirs. Les sanctions en cas de non-respect des règles sont sévères : jusqu'à 1 500 euros pour l'utilisation d'une trottinette débridée et non homologuée.

Cette histoire incroyable nous rappelle que même les moyens de transport les plus inattendus peuvent jouer un rôle sur nos routes. Cependant, cela doit se faire dans le respect des règles établies pour garantir la sécurité de tous.