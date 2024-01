Cette trottinette électrique brouille les frontières entre la moto et le vélo

Imaginée et créée par le passionné d’innovation Bruno Samora, cette trottinette électrique fusionnant l’esthétique audacieuse d’une moto avec la praticité et des éléments de VTT. Découvrez ses détails captivants.

La mobilité électrique a atteint de nouveaux sommets avec l’émergence de l’Elec Trott. Cette dernière se distingue par un design singulier, combinant l’essence d’une trottinette électrique avec l’ADN d’une moto et des éléments empruntés aux VTT de descente. Bruno Samora, passionné et innovant, décrit son concept comme une fusion audacieuse entre ces différentes influences.

Un concept unique : entre moto et vélo

L’Elec Trott, conçue et fabriquée à Montceau-les-Mines, se distingue immédiatement par son design avant-gardiste. Bruno Samora, le cerveau derrière cette création, décrit son concept comme une fusion ingénieuse entre une trottinette électrique, une moto et des éléments de VTT de descente. C’est ce mélange audacieux qui confère à l’Elec Trott son caractère unique et son attrait incontestable.

Au premier regard, l’Elec Trott se démarque par son châssis imposant, emprunté à l’esthétique des motos de grosse cylindrée. Un phare de moto, un cadre treillis tubulaire, et même un réservoir greffé au châssis créent une silhouette puissante qui évoque la route et l’aventure. Pourtant, ce bolide électrique ne se contente pas de ressembler à une moto, il incarne aussi la sophistication et l’élégance.

Cependant, le silence qui accompagne l’Elec Trott sur la route dément son apparence robuste. La batterie électrique, discrètement logée dans le réservoir, propulse l’engin sans le moindre vrombissement de moteur, offrant une expérience de conduite à la fois puissante et paisible.

Le luxe combiné aux performances exceptionnelles

Sous le design novateur de cette trottinette électrique se cache une gamme de caractéristiques techniques de moto et de vélo. Actuellement bridée à 25 km/h pour respecter les normes législatives, elle offre une autonomie impressionnante de 60 kilomètres grâce à sa batterie électrique. Cependant, Bruno Samora envisage d’aller encore plus loin. Il tente de développer une batterie à charge rapide qui offrira une autonomie étendue de 80 kilomètres.

Avec un poids total de 37 kilos, l’Elec Trott se positionne comme un véhicule à part entière grâce à son autonomie considérable. C’est un choix idéal pour ceux qui recherchent la liberté de se déplacer avec style, sans compromettre les performances.

L’Elec Trott n’est pas simplement un moyen de transport, c’est une déclaration de style et de luxe. Son prix varie entre 3 800 € TTC et 5 800 € TTC. Bruno Samora a choisi délibérément des matériaux nobles, tels que le bois et le cuir, écartant ainsi l’usage commun du plastique.

Une clientèle ciblée

Bruno Samora a clairement défini sa clientèle cible : les utilisateurs âgés de 30 à 70 ans. Cette orientation se reflète dans la conception même du modèle. L’objectif était de créer quelque chose de confortable, sécuritaire, maniable et adapté aux chaussées. Les grandes roues et les suspensions sont spécifiquement conçues pour absorber tous les chocs de la route. Tandis que la conception du support de la trottinette est basse, facilitant ainsi la montée sans effort.