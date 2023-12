Test de la Yadea KS6 Pro : la trottinette électrique pour les routes accidentées

La Yadea KS6 Pro, objet de ce test, est une trottinette électrique haut de gamme alliant performances, style et commodité. En effet, la KS6 Pro se distingue par son triple système de freinage.

La KS6 Pro est une version améliorée du KS5 Pro du fabricant chinois Yadea. Elle intègre un moteur puissant, des pneus sans chambre à air de 10 pouces, un câble dissimulé dans le cadre, des phares éclairés, un plateau antidérapant et bien d’autres choses encore. Au prix de 779 euros, cette trottinette électrique peut sembler être un gros investissement. A travers ce test, découvrez ce que la Yadea KS6 Pro a de mieux à offrir.

Caractéristiques techniques Type : 500W (800W en pointe)

Vitesse maximale : 30km/h

Pneu : 10 pouces

Système de freinage tripe : à disque & à tambour et électrique

Batterie : 36V, 15.3Ah

Autonomie : 55 km

Prix : 779€

Yadea KS6 Pro Trottinette électrique pour Adultes, 800W Scooter électrique Pliant Simple avec pneus tubeless Auto-réparateurs, 3 Modes de Vitesse, 25K 【Moteur puissant】Le scooter él...

【Super système d'absorption de...

【Fonction de sécurité】Le tripl...

【10'' Self-Healing Tires】Conte... 799.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Design et qualité de construction

De son esthétique élégante et moderne à ses éléments pratiques et fonctionnels, Yadea KS6 Pro symbolise aussi bien la performance que le confort d’utilisation.

D’abord, la KS6 Pro affiche des dimensions compactes de 1192 x 522 x 1257 mm, contre 1192 x 520 x 604 mm une fois pliée. D’ailleurs, avec un poids de 22 kg, la KS6 Pro offre un équilibre entre portabilité et stabilité. Sa construction robuste permet une capacité de charge maximale de 110 kg. Cette capacité garantit que la trottinette convient à la plupart des adultes et permet de transporter des objets supplémentaires sans compromettre les performances.

Lors de notre test, la KS6 Pro de Yadea a résisté à diverses conditions météorologiques grâce à son indice IPX4. Cette classification atteste sa résistance à l’eau, aux éclaboussures et à la pluie fine, ce qui lui permet d’être utilisée dans des environnements légèrement humides.

En fait, l’une des caractéristiques notables de la Yadea KS6 Pro est son système de câbles cachés. En effet, contrairement à beaucoup d’autres modèles, les câbles et les fils de la KS6 Pro ont été habilement dissimulés à l’intérieur du cadre. Cela améliore non seulement son attrait visuel, mais assure également une apparence propre et sans encombrement.

Confort et sécurité au rendez-vous

Pour améliorer encore le confort du pilote, la KS6 Pro a été équipée d’un plateau antidérapant. Cette surface texturée offre une excellente adhérence, réduisant le risque de glissade ou de chute accidentelle, même sur sol mouillé ou glissant.

De plus, la trottinette électrique Yadea KS6 Pro excelle à fournir une conduite souple et confortable grâce à son système d’absorption des chocs. Cette caractéristique améliore considérablement le confort du conducteur. Elle réduit l’impact des bosses, des nids-de-poule et autres irrégularités de la route.

La Yadea KS6 Pro bénéficie également d’un phare avant lumineux et d’un feu arrière rouge. Ce dernier améliore la sécurité et la visibilité pendant les trajets. En plus, le puissant phare avant éclaire le chemin à suivre, permettant aux conducteurs de naviguer dans différentes conditions d’éclairage.

Le feu arrière rouge sert d’indicateur clair pour les autres usagers de la route, garantissant que le scooter est facilement visible de l’arrière. Ces éclairages contribuent à une expérience de conduite plus sûre, en particulier pendant la nuit ou dans les zones à visibilité réduite.

Pneu auto-cicatrisant

L’une des caractéristiques les plus remarquables du KS6 Pro est son pneu tubeless auto-cicatrisant de 10 pouces. Ces pneus ont été conçus pour offrir une conduite souple et stable, tout en offrant l’avantage d’une capacité d’auto régénération.

Grâce à la technologie d’autoréparation, les petites perforations ou coupures dans la bande de roulement sont automatiquement colmatées. Ce qui réduit le risque de crevaison et minimise le besoin de réparations fréquentes.

Triple système de freinage

Pour garantir une puissance de freinage efficace, la KS6 Pro est équipée d’un système de freinage double composé d’un frein à disque et d’un frein à tambour. En plus des freins à disque et à tambour, cet Escooter est également équipé d’un frein électrique. Le frein électrique utilise la technologie de freinage régénératif, qui convertit l’énergie cinétique en énergie électrique pour ralentir le scooter.

Cela permet non seulement d’améliorer l’efficacité du freinage, mais aussi de prolonger la durée de vie de la batterie en récupérant et en utilisant l’énergie qui serait autrement perdue.

Yadea KS6 Pro Trottinette électrique pour Adultes, 800W Scooter électrique Pliant Simple avec pneus tubeless Auto-réparateurs, 3 Modes de Vitesse, 25K 【Moteur puissant】Le scooter él...

【Super système d'absorption de...

【Fonction de sécurité】Le tripl...

【10'' Self-Healing Tires】Conte... 799.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Test du moteur de la trottinette électrique Yadea KS6 Pro

La Yadea KS6 Pro est équipée d’un puissant moteur de 500W, capable d’atteindre une puissance maximale de 800W. Ce moteur fournit une propulsion et une accélération importantes, permettant à la trottinette de naviguer rapidement dans les environnements urbains et de s’attaquer facilement aux pentes.

En mode propulsion, la trottinette électrique KS6 Pro améliore encore ses performances et sa maniabilité. La propulsion arrière offre plusieurs avantages. Notamment une meilleure répartition du poids, une traction améliorée et une stabilité accrue lors des accélérations. Ce mode de conduite garantit une conduite souple et contrôlée. En conséquence, les conducteurs peuvent manœuvrer en toute confiance dans les environnements encombrés.

Même à une vitesse maximale de 30km/h, la KS6 Pro a assuré un équilibre idéal entre la performance et la sécurité lors de notre test. Cette plage de vitesse permet d’effectuer des trajets efficaces tout en garantissant que les utilisateurs peuvent garder le contrôle et réagir efficacement aux obstacles potentiels. !

Adaptée aux terrains variés et aux pentes

La version améliorée de la KS5 Pro possède une capacité de montée maximale de 20%. Ce qui la rend bien adaptée à la conquête des collines et des pentes raides. Le puissant système de traction arrière, associé au couple du moteur, assure une traction et un contrôle optimaux, même en montée.

Grâce à cette capacité, la trottinette électrique KS6 Pro constitue une trottinette électrique polyvalente. Elle est adaptée à divers paysages urbains et aux zones vallonnées.

Batterie et autonomie

La Yadea KS6 Pro embarque une batterie de 36V, 15.3Ah. Cette dernière constitue une source d’énergie fiable et durable pour vos déplacements. Lors de notre test, la trottinette électrique KS6 Pro a permis de parcourir jusqu’à 55 km avec une seule charge.

Lorsqu’il s’agit de recharger la batterie, la KS6 Pro a un temps de charge d’environ 8 heures. Cela signifie qu’en branchant l’Escooter sur une prise électrique standard, les utilisateurs peuvent recharger complètement la batterie en 8 heures environ. Il convient de noter que les temps de charge peuvent varier légèrement en fonction de facteurs. Notamment, la charge restante de la batterie et la source d’alimentation utilisée.

Les conducteurs peuvent suivre l’état de la batterie et l’autonomie grâce à l’écran ou à l’application mobile qui l’accompagne. Ainsi, les utilisateurs peuvent planifier leurs trajets. Il peuvent également s’assurer qu’ils ont suffisamment de charges pour atteindre leur destination.

Conclusions

Ainsi, la Yadea KS6 Pro se distingue par ses nombreuses fonctionnalités. Cela démontre clairement que la KS6 Pro a été conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience de transport confortable, efficace et plaisante. Avec son design élégant et moderne, elle incorpore plusieurs caractéristiques notables qui améliorent sa fonctionnalité et sa performance.

Embarque des fonctionnalités dignes d’un appareil photo

Écran OLED largement plus lumineux

Traitement graphique moins intéressant

La batterie s’épuise vite

Yadea KS6 Pro Trottinette électrique pour Adultes, 800W Scooter électrique Pliant Simple avec pneus tubeless Auto-réparateurs, 3 Modes de Vitesse, 25K 【Moteur puissant】Le scooter él...

【Super système d'absorption de...

【Fonction de sécurité】Le tripl...

【10'' Self-Healing Tires】Conte... 799.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites