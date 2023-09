Test de la Galaxy Watch 5 Pro : la montre Samsung la plus endurante ?

S’appuyant sur le succès de la montre Samsung Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 5 Pro dont nous avons effectué le test est une montre connectée puissante qui raffermit le succès de Samsung.

Avec une construction plus solide, une autonomie de batterie plus longue et des fonctions de suivi de la condition physique supplémentaires, il s’agit de la meilleure montre Wear OS avant la sortie des nouvelles Watch 6.

Présentation de la Galaxy Watch 5 Pro

Caractéristiques techniques Dimensions : 45.4x 45.4 x 10.5 mm

Ecran : AMOLED

Poids : 46.5g

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie : 80 heures en mode économie d’énergie et 20 en mode GPS On

La série Galaxy Watch 5 Pro est encore l’un des modèles de montre connectée les plus populaires fabriqué par Samsung. Elle offre une interface conviviale et une suite d’applications complète pour les sorties en extérieur. C’est pourquoi cette smartwatch est considérée comme la plus endurante de toutes les Galaxy Watch. Compatible d’office avec les smartphones Galaxy, elle l’est aussi avec la plupart des téléphones Android modernes.

Lorsque nous avons reçu la version Pro de la Galaxy Watch 5 pour le test, son design nous a ravis à moitié. Dotée d’un boîtier en titane et d’un écran en verre saphir. Cette montre connectée est véritablement solide, de prime abord. Cependant, l’absence de la lunette rotative qui donnait un certain charme à la Watch 4 Classic se fait un peu ressentir si vous avez connu ce modèle. Mais dans l’ensemble, il s’agit d’un très bel accessoire.

Design

Comme toutes les Samsung Galaxy Watch, le design de la version Pro de la Watch est rond. Néanmoins, la montre ne correspond pas exactement aux dimensions indiquées sur la fiche technique officielle de Samsung. Au lieu d’une épaisseur de 10,5 mm, la Pro mesure en réalité un peu plus de 15 mm soit 0,59 pouce.

Proposée dans une seule taille de boîtier de 45 mm, ce modèle présente deux options de couleurs : Titane gris et Titane noir. Et les bracelets en silicone de la Galaxy Watch 5 Pro ne sont aussi disponibles qu’en Noir et Gris. Notre smartwatch a été livrée avec le bracelet à boucle en D de Samsung.

D’après la marque, ce type de sangle offre un ajustement plus sûr ainsi qu’une esthétique plus élevée. Le serrage d’une boucle en D rappelle celle d’un accessoire analogique haut de gamme. De plus, notre montre est restée parfaitement en place pendant les séances d’entraînement. Ce qui ne peut qu’aider en termes de précision des mesures.

Une smartwatch étanche

La Galaxy Watch 5 Pro est également décrite comme étant plus hermétique et plus performante que ses prédécesseurs. La marque Samsung affirme que le verre Sapphire Crystal, dont ce modèle est pourvu, est plus dur et moins sujet aux rayures que le verre Gorilla de la génération précédente.

Et cette smartwatch a été fabriquée aux normes IP68. Lors de notre test de la Galaxy Watch 5 Pro, nous avons été heureux de constater qu’elle ne craint effectivement pas la poussière ni les chocs moyens. Ce qui veut dire que la norme de durabilité MIL-STD-810G dont elle est également dotée est relativement vraie. Mais, nous n’avons cependant pas voulu la casser pour vérifier les limites réelles de sa solidité. Sinon, elle peut très bien être portée sous la douche ou à la piscine, vu qu’elle possède une résistance à l’eau de 5 ATM.

Un écran difficile à utiliser en mode outdoor

Son écran AMOLED est effectivement bien visible en journée. Mais ce n’est pas comparable à la clarté d’une Apple Watch. Le cadran de cette montre connectée est toutefois plus grand et elle a un bord métallique surélevé. Ce qui permet d’oublier ce détail.

Samsung a ajouté de nombreuses fonctions de randonnée sur le modèle Pro de la Galaxy Watch et notre test les a mis à l’épreuve. Nous avons notamment emmené la montre connectée en excursions. Mais sous un soleil de plomb, nous avons rapidement cerné ses limites.

Son écran tactile ne fonctionnait pas bien, car nous avions les mains grasses à cause de la chaleur. La fameuse lunette logicielle dont la montre est pourvue ne nous a donc été d’aucune utilité. En temps normal, elle est déjà très délicate à manier. Par conséquent, cela devient presque impossible de manipuler cette option dès que l’utilisateur aux mains moites ou mouillées.

Les fonctionnalités de gestion de la santé

Comme la gamme Galaxy Watch 4, cette génération de montre connectée propose le trio de capteurs « BioActive » de Samsung. Elle peut donc faire un suivi de la fréquence cardiaque, du signal cardiaque électrique et de la composition corporelle. L’option suivie de l’oxygène dans le sang via un capteur SpO2 est aussi présente sur cette smartwatch.

Seulement, ces fonctionnalités ont été mises à jour. Offrant ainsi une plus grande précision et quelques nouvelles astuces. La montre mesure également le stress, le sommeil et elle surveille vos activités. De plus, la santé des femmes est également prise en compte grâce à l’application Samsung Health.

Limitations

Cependant, lors de notre test de la Galaxy Watch 5 Pro, l’électrocardiogramme (ECG) n’est accessible que lorsque la montre est couplée à un téléphone Samsung. Et il en est de même concernant la surveillance de la tension artérielle. Ces deux fonctions nécessitent en effet la mise en marche de l’application Health Monitor. Sauf qu’elle est exclusive à Samsung Galaxy.

La Galaxy Watch 5 Pro en mode Sport

Pour l’essentiel, cette montre connectée décompte très bien les pas lorsque l’utilisateur marche ou court. Ce modèle propose plus de 90 modes sportifs. Elle est également dotée d’une option de détection automatique qui, pour la marche, est l’une des meilleures du marché.

L’une des fonctions phares pour les randonneurs est le retour au point de départ. Si vous êtes au milieu d’un parcours mais que vous souhaitez revenir sur vos pas, l’option « Retour » vous permet de revenir par le même chemin que vous avez emprunté. Par contre, lors de notre test de la Galaxy Watch 5 Pro, il s’avère que la montre n’a pas détecté que nous nous sommes écartés du chemin lorsque nous avons décidé de nous écarter légèrement d’un sentier. Ses indications sont donc fixes.

Une autre fonction utile est la possibilité de charger un fichier GPX pour naviguer sur un itinéraire. Mais l’inconvénient est qu’elle ne peut être utilisée que pour le vélo ou la randonnée. Cela ne marche pas pour la course à pied, la marche ou la nage en eau libre.

Une montre permettant d’améliorer votre sommeil

Pour suivre, le suivi du sommeil sur la Galaxy Watch 5 Pro est plus avancé que jamais. Elle attribue un symbole animal à vos heures de repos. C’est une manière ludique de savoir comment vous dormez. Ensuite, l’utilisateur reçoit également un programme d’entraînement au sommeil de quatre semaines. Ces programmes visent à informer le propriétaire sur les facteurs importants du sommeil. Ainsi, cela peut les aider à développer des habitudes de sommeil saines.

Là encore, les spécificités de chaque programme sont adaptées aux utilisateurs en fonction de leur analyse et de leur profil de sommeil. Comparée à une Fitbit Versa 3, la précision du suivi du sommeil sur la Galaxy Watch 5 Pro est tout à fait satisfaisante.

Autonomie de la Galaxy Watch 5 Pro

La plus grande amélioration constatée lors de notre test de la Galaxy Watch 5 Pro est sans aucun doute son endurance niveau batterie. Elle fait 590 mAh, ce qui se traduit par 80 heures d’utilisation en mode économie d’énergie. Et cela correspond à 20 heures d’utilisation en mode continue du GPS.

De notre côté, la montre connectée a duré environ deux jours complets avant d’être à plat. Nous lui avons fait subir deux nuits de suivi du sommeil et deux séances d’entraînement GPS. Puis, nous avons effectué deux séances d’entraînement en intérieur et beaucoup de navigation dans les menus et les applications.

C’est donc un bon choix de smartwatch à prendre en compte si vous n’aimez pas recharger votre appareil toutes les 24 heures. Sa charge peut durer encore plus longtemps si vous désactivez le mode « always on » de l’écran. Puis, s’il faut la recharger cela prend 10W de charge sans fil contre un maximum de 5W sur la Galaxy Watch 4. Et selon l’entreprise, la Pro se charge de zéro à 45 % en 30 minutes. Lors de notre test de la Galaxy Watch 5 pro, une charge complète a pris environ 90 minutes.

Verdict

Au final, la Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée fiable dans l’ensemble. Son autonomie accrue permet à son utilisateur de profiter de ses fonctions assez longtemps. Si vous êtes un randonneur ou un cycliste passionné et que vous êtes fan de Samsung, c’est un bon choix de montre.

Il est possible de répéter des itinéraires enregistrés ou les partager avec des amis. Le capteur de fréquence cardiaque de l’appareil est également très performant. Mais si vous êtes un athlète aguerri et que vous souhaitez coupler cette smartwatch avec d’autres appareils de mesure, l’application native de Samsung n’est pas toujours compatible. C’est notamment le cas avec les sangles thoraciques Polar H10, par exemple. Il faut utiliser des applications tierces pour cela. Dans ce cas, le fait de posséder une Galaxy Watch 5 Pro vous serait tout juste utile pour des prises de mesures standards.

Elle a tous les atouts requis si son utilisateur en a besoin quotidiennement. Et la Galaxy Watch 5 Pro intègre les données d’un capteur de température de la peau qui sont crédibles. Toutes ses options sont donc intéressantes si vous souhaitez analyser votre sommeil ou d’autres paramètres.

Smartwatch de construction robuste

Mesures des constantes fiables

Vous disposez de toutes ses optionnalités si elle est couplée à un smartphone Samsung

Encore vendue à un prix relativement élevé

