Test de la Dualtron Togo : La trottinette électrique d’entrée de gamme de la célèbre marque coréenne

Découvrez le test détaillé de la trottinette électrique Dualtron Togo, la toute dernière née de la marque coréenne. Dans cet article, nous allons explorer tous les aspects de cet escooter électrique, de son design et ses performances à sa sécurité et son confort de conduite.

Réputé pour ses trottinettes électriques tout-terrain comme la Thunder 2 et la Victor, Dualtron s'ouvre maintenant au marché des modèles quotidiens avec la superbe TOGO. Est-ce que la Dualtron Mini vous dit quelque chose ? Eh bien, la Togo lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais avec quelques particularités qui lui sont propres. Voici notre verdict après quelques jours de test à bord de la Dualtron TOGO.

Caractéristiques techniques Poids : 22 kg

Vitesse : 25 km/h à 34 km/h (débridée)

Autonomie : 30 km

Puissance moteur : 400 watts

Temps de chargement : 8h

Roues : 9 pouces

Charge Max : 100 kg

Un design avant-gardiste

Le design d'une trottinette électrique est toujours un élément scruté lors d'un test, et la Dualtron Togo ne déçoit pas. Dès le premier coup d'œil, ce modèle d'entrée de gamme impressionne par son design sportif.

Ses lignes élégantes rappellent la Dualtron Mini, avec un deck en silicone arborant fièrement le logo Dualtron et ses garde-boue anguleux lui confèrent une allure dynamique. Des détails tels que le repose-pieds arrière et le pont siliconé lui apportent une touche plus raffinée.

Dans l'ensemble, la structure est de bonne qualité, même si certains points pourraient être améliorés pour garantir une durabilité à long terme. En particulier, les articulations du guidon semblent moins solides que prévu, ce qui peut être une source d'inquiétude pour certains utilisateurs.

Un éclairage innovant et un design novateur

La Dualtron Togo diffère par son système d'éclairage innovant (des feux avant et arrière, des clignotants et un feu de freinage). Ce dernier garantit lors de notre test une visibilité optimale, même dans l'obscurité. Bien qu'elle soit plus lourde (pesant 22 kg), son mécanisme de pliage facilite le rangement et le transport, ce qui en fait un choix pratique pour les citadins.

Étanche pour une utilisation urbaine

Conçue pour être le compagnon quotidien des citadins, la Dualtron Togo est classée IPX5, ce qui lui confère une imperméabilité de qualité. Elle peut être utilisée en toute saison sans souci, un atout particulièrement appréciable durant l'automne et l'hiver.

De plus, cette trottinette électrique s'équipe d'un écran connecté. Reliée à une application mobile compatible Android et IOS, elle permet d'accéder aux informations relatives aux déplacements. Notamment la vitesse, l'autonomie et le kilométrage.

Puissance et vitesse maximale

La Dualtron Togo offre des performances impressionnantes pour une trottinette d'entrée de gamme. Son moteur brushless de 400 watts offre une accélération fluide et une vitesse maximale respectable de 34 km/h en terrain privé, un régime digne des amateurs de sensations fortes.

En mode standard, elle maintient une vitesse réglementaire de 25 km/h, idéale pour les déplacements urbains. Grâce à ses différents niveaux d'assistance, de l'éco au sportif ? Cette micromobilité répond à tous les besoins. Fait remarquable durant notre prise en main, le mode sportif manquait parfois de puissance dans les montées abruptes.

Autonomie

L'autonomie de la Dualtron Togo, fixée à 30 km, répond à la demande de déplacements quotidiens sans crainte d'une recharge impromptue. Cette portée a été obtenue grâce à une batterie au lithium 12Ah, 36V, alliant performance et légèreté.

Cependant, lors de notre test, on a constaté que cette estimation pourrait varier en fonction du terrain et du style de conduite, ce qui nécessite parfois des recharges plus fréquentes que prévu. Or, le temps de charge de 8 heures peut être un inconvénient pour ceux qui recherchent une recharge rapide entre les trajets.

Confort de conduite

Venons-en à l'essentiel : comment cette trottinette électrique se comporte-t-elle sur la route ? En fait, notre test a montré que la Dualtron Togo offre un confort de conduite exceptionnel grâce à ses suspensions avant et arrière de haute qualité.

Ces dernières absorbent efficacement les chocs sur des routes parfois imprévisibles. Son plateau large et antidérapant assure une stabilité et un confort inégalés, permettant une position de conduite naturelle et détendue. De plus, le guidon réglable en hauteur s'adapte facilement aux différentes morphologies, garantissant une expérience de conduite agréable pour tous.

Sécurité

Terminons ce test en évoquant la sécurité de la Dualtron Togo, critère incontournable. En fait, cet E scooter dispose de freins à tambour à l'avant et à l'arrière, complétés par un système ABS. Ce système favorise un arrêt en toute sécurité, même dans des conditions météorologiques défavorables.

En termes de maniabilité, la trottinette est agile et réactive, facilitant les virages serrés et les changements de direction rapides.Toutefois, si ses pneus de 3 pouces offrent un certain confort sur l'asphalte, ils ne sont pas adaptés à une utilisation tout-terrain. En outre, ils requièrent une certaine prudence hors des sentiers battus.

Verdict En conclusion, la Dualtron Togo offre une expérience de conduite agréable et performante, idéale pour les déplacements urbains quotidiens. Son design moderne, ses performances solides et son confort de conduite en font une option attrayante pour de nombreux utilisateurs. Cependant, quelques points faibles, tels que la robustesse de la construction, la puissance du moteur sur les pentes raides et l'adhérence des pneus, méritent d'être pris en compte avant l'achat. Malgré ces points à considérer, la Dualtron Togo reste une excellente trottinette électrique pour ceux qui cherchent une solution de transport pratique et fiable pour la ville. On aime Deux suspensions

Classée IPx5 On aime moins Feux avant bas

Temps de charge trop long