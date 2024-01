Test de la Garmin Descent G1 Solar, une montre éco-orienté pour la plongée

Lancée en même temps que la nouvelle Descent Mk3, Garmin a annoncé une nouvelle version de son ordinateur de plongée. Il s’agit de la smartwatch tout-en-un Descent G1 Solar et nous l’avons testé.

Alimentée par le soleil, cette nouvelle montre connectée spéciale Ocean Edition comprend des pièces fabriquées à partir de plastiques recyclés provenant des mers du globe. Voici ce qu’il en est.

Présentation de la Garmin Descent G1 Solar

Caractéristiques techniques Dimensions : 45,5 x 45,5 x 15,2 mm

Ecran : Affichage double-fenêtre personnalisable ; 0,9″ x 0,9″ (23 x 23 mm) 176 x 176 pixels

Poids : 66 g

Etanchéité du produit : Plongée (conçue en conformité avec la norme EN13319)

Autonomie : jusqu’à 25 heures en usage intensif et jusqu’à 21 jours en mode économie d’énergie

Promo -6% Garmin Descent G1 Ordinateur de plongée Gris poudré Taille unique Garmin Descent G1 Ordinateur d...

Type de produit: WEARABLE COMP...

Taille: Taille unique 564.91 € 529.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Troisième modèle de la série Descent G1 de Garmin et premier produit fabriqué avec des plastiques recyclés provenant des océans, la Descent G1 Solar Ocean Edition que nous avons pris pour ce test sort de l’ordinaire.

Son boîtier, sa lunette et ses boutons sont faits d’un même matériau et elle est considérée comme la « montre multi-usages la plus durable jamais conçue par Garmin ».

Cet appareil se recharge à l’énergie solaire et offre jusqu’à 124 jours d’autonomie en mode faible consommation selon le descriptif du produit. Il est également dit qu’elle reprend les fonctions de plongée les plus populaires de l’édition précédente. Mais, nous allons vous présenter ses réelles options.

Design et premières impressions

En ouvrant la boîte que nous avons reçue, notre première impression concernant la Garmin Descent G1 Solar a été que cette montre avait l’air robuste. Et le fait qu’elle soit constituée de matériaux qui risquent autrefois de nuire à l’habitat océanique est une très bonne initiative. C’est un concept qui marque tout de même en ayant le produit en main.

Sinon, de prime abord, le boîtier et la lunette en polymère renforcé de fibres sont résistants aux chocs après avoir utilisé la montre durant quelques séances de natation. Leur finition mate est très belle. Cela apporte un bel aspect à cet appareil de plongée.

Les éléments externes qui composent la Garmin Descent G1 Solar

Ensuite, le design à deux fenêtres de la G1 Solar est plutôt bien défini. La lentille en saphir est résistante aux rayures et la montre présente 2 fenêtres. Il y a une fenêtre standard avec une fenêtre plus petite dans le coin supérieur gauche. L’écran est monochrome avec 5 petits boutons autour du cadran de la montre.

Les dimensions physiques de cet appareil sont de 45,5 x 45,5 x 15,2 mm. Ce qui est nettement plus compact que la Mk2 et légèrement plus grand que la Mk2s. C’est parfait pour les personnes ayant de petits poignets.

Les options de la smartwatch pour la plongée

Parmi les montres de plongée de chez Garmin, les données relevées par le mode Apnée sont semblables. Elles montrent la profondeur actuelle et maximale, le temps écoulé, la fréquence cardiaque et la vitesse de descente/de remontée moyenne et maximale.

Puis quand vous remonterez en surface, la smartwatch vous montrera le temps d’intervalle que vous avez passé sous l’eau. Tout cela accompagné de la profondeur maximale de la dernière plongée, la température de l’eau, votre fréquence cardiaque, l’heure et le niveau de la batterie.

Ce qui est agréable avec la Garmin Descent G1 Solar que nous avons testé, c’est le fait que nous avons pu personnaliser l’affichage des données à notre guise. Et il est appréciable de voir qu’elles sont visibles en profondeur comme en surface, même en plein soleil.

Alertes et signalement

Lors d’une séance de plongée, il est notamment recommandé de chronométrer le temps sous l’eau. Cela permet de ne pas courir de risque et de ne pas tomber en panne d’oxygène, si votre bouteille doit être rechargée après un laps de temps précis.

Par conséquent, la présence de la Garmin Descent G1 Solar lors de notre test nous a été d’une grande aide, car il est très facile de se laisser distraire. Sous l’eau, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce qui fait que de nombreux plongeurs se laissent parfois dépasser par le temps. Les alertes de la smartwatch permettent alors de se rappeler de remonter à la surface.

Une montre GPS permettant de découvrir les fonds marins

Pour suivre, le G1 Solar est équipé d’un compas à trois axes et d’un GPS qui sont particulièrement utiles. En activant ces fonctions, vous pouvez sauvegarder vos emplacements favoris de plongée et vous y rendre sans vous perdre.

L’obtention d’un signal GPS est parfois presque instantanée. Et lors de notre test de la Descent G1 Solar de Garmin, nous avons personnalisé les noms de nos sites de plongée préférés. Tout comme nous avons enregistré des icônes spéciales pour s’en souvenir.

Navigation vers les points d’amarrage

Si un collègue apnéiste trouve une nouvelle ligne d’amarrage et possède ses coordonnées GPS, il est possible d’entrer ces données dans votre G1 Solar. Par la suite, il vous sera plus simple de naviguer jusqu’à cette destination en un rien de temps.

En utilisant l’option Naviguer, la smartwatch montre la distance à parcourir et une ligne droite y mène. Mais le plus amusant, c’est que la petite fenêtre sur le cadran de la montre. Elle comporte une grande flèche de navigation qui se déplace avec vous.

Elle indique toujours la direction à suivre pour atteindre la destination. Il faut simplement maintenir la G1 Solar parfaitement à plat pour garantir une navigation précise. Sinon la flèche saute dans tous les sens.

Mesure des paramètres de santé

En termes de suivi de la santé, la Descent G1 Solar de Garmin portée lors de ce test possède un excellent cadiofréquencemètre. Il est en effet important de toujours vérifier sa fréquence cardiaque avant, pendant, et après une séance de plongée. De cette manière, vous pourrez jauger le niveau d’effort que votre cœur fourni sous l’eau.

Bien que la mesure de la fréquence cardiaque au poignet soit assez changeante dans l’eau et hors de l’eau, les apnéistes en ont besoin. Pour plus de précision un plongeur peut accompagner sa Descent G1 d’une ceinture thoracique HRM-Swim. Mais elle ne peut être utilisée que jusqu’à 5ATM.

Cette montre multi usages est même capable de suivre l’ovulation et les menstruations. Ce qui est une fonction convenant aux femmes.

Fonctions de suivi de la condition physique

Sur la terre ferme cette smartwatch est également très pratique à employer si vous aimez faire du sport. Après tout, il s’agit d’un appareil avancé et elle est pourvue de l’appli Garmin Connect™.

Elle peut parfaitement suivre vos pas, vos parcours et les calories absorbées et dépensées lorsqu’elle est connectée à MyFitnessPal. C’est donc un appareil à garder au poignet si vous voulez connaître votre niveau de stress, votre fréquence respiratoire, votre SPO2, Body Battery™ et plus encore.

De plus, la Garmin Descent G1 Solar testée propose différents modes d’entraînement comme le cardio, la course à pied, le vélo, le yoga, le kayak et même le golf. Comme tout exercice améliore la condition physique, ce petit outil peut vous servir de moniteur pour voir votre temps de récupération. Pratique n’est-ce pas ?

Autonomie de la batterie et connectivité

Ensuite, comme il est crucial de plonger en portant une montre qui ait de l’endurance, sachez que l’autonomie de la batterie de la Garmin Descent G1 Solar est assez impressionnante. Elle peut durer jusqu’à 25 heures en mode plongée, 3 semaines en mode smartwatch.

Et elle peut rester indéfiniment allumée si elle est portée à l’extérieur en plein soleil. C’est pourquoi, ce modèle est spécial. Il suffit en effet que l’écran capte les rayons du soleil pendant au moins 3 heures par jour et le tour est joué.

La G1 Solar peut également se connecter à votre téléphone Apple ou Android via l’appli Garmin Connect™. Vous bénéficierez ainsi de toutes les fonctionnalités de cet appareil. Elle reçoit les appels entrants, les textos, les rappels de calendrier et les notifications des médias sociaux.

Par contre, ce modèle ne peut pas stocker de la musique ni se connecter au Wi-Fi. En revanche, elle dispose des capacités Bluetooth et ANT+, ainsi que de la NFC pour effectuer des achats sans contact avec Garmin Pay.

Verdict

Au final, si vous êtes à la recherche d’une smartwatch de plongée spécialement conçue, Garmin est le leader de l’industrie. Et au sein de la vaste gamme de la marque, la série Descent est idéalement adaptée à la plongée.

Les modèles Garmin Descent offrent les mêmes fonctions de suivi de la santé et de la condition physique que celles que l’on peut attendre d’une smartwatch moderne bien équipée. Elles intègrent également un assortiment de modes et de capteurs spécifiques à la plongée. Ce qui les rend tout à fait capables de fonctionner comme des ordinateurs de plongée très compétents.

La G1 Solar est donc un bon modèle possédant un boîtier en polymère de 45 mm. Elle a une lentille en saphir, un écran monochrome et une étanchéité à 100 mètres. Tout comme il ne faut pas oublier qu’elle a toutes les fonctionnalités Garmin que vous attendez d’une montre de sport GPS avancée.

Les fonctions d’aide à la plongée vous permettent d’explorer les fonds marins. Vous pourrez facilement gérer l’usage de vos équipements pour les plongées à un ou plusieurs gaz. La montre calculera vos jauges restantes.

Cette Garmin indique aussi l’autonomie de la batterie dans l’eau et sur terre. Ce qui fait que cette montre connectée est véritablement multifonctions. Et le grand point à ne pas omettre, c’est le fait qu’il s’agit d’un produit construit de manière écologique.

Produit pourvu d’un excellent niveau d’étanchéité pour la plongée

Montre connectée multi usages sur terre comme sous l’eau

Prix relativement élevé

Présent un aspect un peu « plastique »

Promo -6% Garmin Descent G1 Ordinateur de plongée Gris poudré Taille unique Garmin Descent G1 Ordinateur d...

Type de produit: WEARABLE COMP...

Taille: Taille unique 564.91 € 529.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites