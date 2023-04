Tag Heuer métamorphose sa montre de luxe avec Wear OS 3

Tag Heuer a annoncé que sa luxueuse gamme de montres connectées Calibre E4 recevra une mise à jour du logiciel Wear OS 3 de Google, qui apportera des changements significatifs.

Google a annoncé Wear OS 3 en mai 2021, tandis que Tag Heuer a sorti les montres connectées 42 mm Connected Calibre E4 et 45 mm Connected Calibre E4 en 2022, la mise à jour se faisant donc attendre depuis longtemps.

Tag Heueur : Wear OS 3 et ses changements

Le nouveau logiciel promet de changer l’apparence et le fonctionnement de votre montre connectée Tag Heuer. Ils ont entièrement repensé l’interface utilisateur pour la rendre plus facile et plus rapide à utiliser, depuis la vue de notification jusqu’à l’ombre de réglages rapides tirée depuis le haut de l’écran principal de la montre. Attendez-vous à ce que cela ait l’air et se sente très différent de ce que vous connaissez actuellement. Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui va arriver en regardant à quoi ressemble Wear OS 3 sur deux modèles concurrents.

Faites glisser l’écran et vous verrez des tuiles personnalisables. Vous pouvez ajouter de nouvelles complications à différents cadrans de montre, et vous pouvez également configurer les boutons. D’ailleurs, le bouton inférieur sur le boîtier de la montre ouvre maintenant par défaut une vue d’application récente, ce qui vous permet de revenir plus rapidement aux applications récemment utilisées.

Mais ce n’est pas seulement l’apparence de Wear OS sur votre montre qui va changer, c’est aussi l’application que vous utilisez sur votre téléphone.

Nouvelle application Tag Heuer Connected

Lorsque la mise à jour sera terminée, vous devrez supprimer l’ancienne application Wear OS de votre téléphone et installer une nouvelle application Tag Heuer Connected, car votre montre connectée l’utilisera pour se coupler et se synchroniser avec votre téléphone. Il ne faudra apparemment que cinq minutes pour configurer la montre connectée mise à jour. L’application compagnon vous permet de personnaliser l’apparence de la montre et de visualiser les données de toutes vos sessions d’activité stockées. Tout cela semble assez familier, car il s’agit d’une expérience similaire à celle que nous avons eue avec la Montblanc Summit 3, qui est sortie avec Wear OS 3 déjà installé.

Tag Heuer inclura également une nouvelle fonctionnalité avec l’application appelée Tag Heuer Golf Full Shot Tracking, qui comprend la détection de tirs, la mesure de la distance et l’enregistrement des tirs. Bien qu’elle n’ait pas partagé plus de détails sur cette fonctionnalité, cela indique que c’est juste la première d’une série de nouvelles fonctionnalités activées par Wear OS 3 et l’application Tag Heuer Connected.

Compatibilité et autres informations

Cette mise à jour de Wear OS 3 sera compatible avec tous les modèles de la gamme Calibre E4 de Tag Heuer, y compris les modèles récemment sortis en édition spéciale Porsche, Golf et Sport. Toutefois, les anciens modèles de la montre connectée de Tag Heuer ne pourront pas bénéficier de cette mise à jour, mais la société propose un programme d’échange pour encourager les propriétaires de ces anciens modèles à passer à un nouveau modèle.

Il est important de noter que la mise à jour Wear OS 3 est si transformative qu’elle réinitialisera complètement votre montre connectée pendant le processus de mise à jour, en partie en raison de l’obligation d’utiliser la nouvelle application compagnon.

Pour en savoir plus sur WearOS, n’hésitez pas à lire notre dossier WearOS vs Watch OS.