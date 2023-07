Soldes d’été : la montre connectée Polar Ignite 2 atypique en promo !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée qui sort en apparence de l’ordinaire ? La Polar Ignite 2 fera très bien l’affaire vu qu’elle bénéficie d’un bon plan. En plus d’être parfaitement accessible à tous les budgets, cette fabuleuse tocante digitale est pleine d’autres options.

Étant donné son apparence, cette smartwatch pourvue d’un bracelet et d’un cadran rose est un modèle adapté pour un public féminin. Voici notamment ce qu’il en est.

La Polar Ignite 2 couleur Rose-Or Rose à -27 %

Normalement vendue au prix conseillé de 229,95€ sur le site d’Amazon France, la Polar Ignite 2 entièrement rose est à seulement 168,10€ et cela, grâce au bon plan que la plateforme lui a accordé. C’est une montre connectée haute en couleur. Vu son look, vous n’aurez aucun mal à vous faire remarquer dans les rues en la portant au poignet. Mais ce n’est pas uniquement en raison de son apparence qu’elle est spéciale.

Les attributs de cette montre connectée

La Polar Ignite 2 peut mesurer la fréquence cardiaque de son porteur avec une grande précision. De plus, elle dispose d’un guide d’entraînement quotidien FitSpark qui vous permettra de contrôler vos séances de fitness. Et elle est capable d’effectuer un bon suivi de vos heures de sommeil. De cette manière, vous récupérerez bien de votre journée.

Ensuite, au quotidien, cette montre connectée construite par l’entreprise finlandaise Polar vous permettra de voir vos notifications sans que vous n’aillez à sortir votre smartphone. Enfin, elle dispose de commandes musicales. Ce qui est un vrai bonus pour celles qui aiment écouter de la musique en l’ayant à portée de main.

Et en termes d’autonomie, elle tient très bien la route. Vous pouvez la laisser fonctionner pendant 100 heures (4 jours et demi) en mode économie de batterie. Et elle dure 20 heures en mode intensif.