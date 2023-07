Soldes d’été : la HUAWEI Watch Fit 2 à un prix encore plus bas qu’avant !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée à petit prix ? La HUAWEI Watch Fit 2 pourvue d’un bracelet en similicuir blanc et gris est l’heureuse victime d’un bon plan vacances! Venez découvrir ce modèle !

Il s’agit d’une smartwatch dont l’apparence et les fonctionnalités sont basiques mais très utiles au quotidien, aussi bien qu’en faisant du sport. C’est donc une tocante digitale intéressante si vous ne désirez pas dépenser tous vos sous dans l’achat d’une montre connectée.

La HUAWEI Watch Fit 2 à -25 %

Sur Amazon France, le prix conseillé d’une Watch Fit 2 de la marque Huawei est de 199,99€, notamment en ce qui concerne les produits pourvus d’un bracelet en similicuir. Sauf que ces modèles font maintenant l’objet d’un bon plan, ce qui fait qu’en achetant une HUAWEI Watch Fit 2 de ce type dès à présent, elle vous reviendra à 149,99€ !

Vous économiserez donc un total de 50€ par rapport au fait de l’acheter à son prix d’origine. Ce qui n’est pas négligeable, étant donné la qualité du produit acquis. La marque Huawei fabrique des smartwatch de bonne manufacture. C’est donc une offre à ne pas laisser passer.

Les caractéristiques de la montre HUAWEI Watch Fit 2

Parmi les atouts que la Watch Fit 2 de HUAWEI dissimule dans son boîtier, il est d’abord judicieux de mentionner que son écran AMOLED de 1,74 pouce est assez grand et lumineux. Cela vous permettra de voir toutes vos notifications en tout temps. C’est une montre connectée aussi dotée d’un GPS pour ceux qui aiment pratiquer des activités en extérieur. Et elle possède une bonne autonomie de 10 jours en mode normal et de 7 jours en usage intensif.

Mais ce sont surtout ses fonctions qui sont particulièrement intéressantes. Elle peut effectuer un suivi de vos heures de sommeil, prendre votre rythme cardiaque et votre SpO2 avec précision. Et si vous aimez pratiquer des exercices physiques, elle comprend un programme prenant plus de 97 modes d’entraînement en charge.