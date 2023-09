Smartphone ou montre connectée : que donner à votre enfant ?

Votre enfant désire avoir plus d’indépendance en allant à l’école ? Pas de soucis, c’est tout à fait normal. Sauf qu’il faut qu’il dispose de son premier moyen de communication afin d’être joignable en cas de pépins. Entre un smartphone ou une montre connectée, le choix est donc assez cornélien.

De nombreux parents se demandent souvent à quel âge leur enfant devrait avoir un smartphone. Et bien des experts affirment que c’est entre 10 à 14 ans qu’il est possible de leur confier ce genre d’appareil. Par contre, il est possible de leur faire porter une smartwatch, même en maternelle. Voici alors de quoi il retourne.

Les avantages des montres connectées

Un grand nombre de parents sont souvent anxieux de savoir que leurs enfants évoluent dans un environnement où ils ne sont pas présents. C’est pourquoi, les marques comme Gabb ont inventé des montres connectées spécialement conçues pour les tout petits.

La plupart de ces smartwatch sont destinées aux 5-12 ans. Elles offrent des fonctionnalités telles que la messagerie et les appels. Puis, il y a aussi le suivi GPS et les applications gérées par des contrôles parentaux comme une liste de contacts pré-approuvés.

De cette manière, parents et enfants peuvent rester en contact sans que cela n’empêche la prise d’indépendance progressive des tout petits. De plus, cela peut également leur permettre d’acquérir des compétences technologiques saines et adaptées à leur âge. L’usage d’une smartwatch répond donc à toutes ces attentes.

Un outil permettant un meilleur développement cognitif de l’enfant

Le marché des montres connectées pour enfant s’est accéléré ces dernières années. Cela est dû au fait qu’un bon nombre de parents ont compris qu’il y avait un réel besoin d’un outil de communication pour leur progéniture. Et de nombreux experts en éducation aux usages des nouvelles technologies affirment que les enfants doivent maintenant avoir accès à ce domaine.

Pour apprendre à devenir des utilisateurs responsables de la technologie, ils doivent apprendre les bases. De la façon de charger un appareil à la façon de ne pas le perdre, ils doivent apprendre à gérer les appareils en leur possession. Et, plus important encore, apprendre à ne pas laisser un appareil prendre le contrôle de leur vie.

Une technologie devant être maîtrisée

Jusqu’à présent, il n’est pas rare de voir que de très jeunes enfants possèdent un smartphone. Ces appareils sont pourvus d’une tonne de fonctionnalités. Et ils sont apparus bien avant les smartwatch, c’est pourquoi leur popularité est si grande. Or, les montres connectées sont des alternatives qui peuvent changer la donne. Le PDG de Gabb, Nate Randle et le vice-président des produits de l’entreprise en sont convaincus.

Les smartwatch sont des petits outils qui sont tout aussi puissants que les smartphones. Mais leur taille constitue un atout majeur dans l’apprentissage des enfants. Une exposition contrôlée à ces petits écrans permet d’aider les tous petits à éviter les risques que les plus grands écrans représentent. Les tous ne peuvent par exemple pas avoir accès aux réseaux sociaux via leur smartwatch. Et c’est très bien ainsi, car il faut que leur maîtrise de la technologie se fasse progressivement.