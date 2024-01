Ces skis électriques, mi trottinette et mi roller, vont à coup sûr faire des vagues

Skwheel, une jeune entreprise française, a fait sensation au CES 2024 avec sa première création : des skis électriques ressemblant à des trottinettes électriques. Baptisé Luna-One, ce produit insolite reproduit la sensation de glisse sur tous les terrains.

Que ce soit pour se rendre au travail, se déplacer en ville ou faire ses courses, chacun privilégie les moyens de transport plus écologiques. Et quand ceux-ci sortent de l’ordinaire… ils attirent forcément l’attention. C’est dans cette optique que l’ancien E-Line, Skwheel, a eu l’idée audacieuse de marier les rollers et les skis, le tout avec des moteurs, aux allures de mini-trottinettes électriques ? Après de longues années de tests et développement, ce produit arrive aujourd’hui sur le marché.

Dites adieu aux contraintes du terrain avec ce ski électrique ressemblant à une trottinette !

SKWHEEL a révélé récemment une nouvelle forme de mobilité avec ses skis électriques tout-terrain. De quoi ravir les adeptes de la glisse et plus encore !

Le pack Skwheel se compose de deux « skis » motorisés et d’une télécommande portable sans fil. En effet, par rapport à une trottinette électrique, il en faut un pour chaque pied. Chaque ski comprend une roue à l’avant et une à l’arrière, ainsi qu’une plateforme en carbone composite. En outre, il dispose des feux de signalisation avant et arrière, une batterie lithium-ion amovible et une fixation de type snowboard. D’ailleurs, la sangle de mollet supporte le feu arrière. Chaque ski, mesurant 82 cm de long et 12 cm de large, pèse 6 kg et est compatible avec les tailles de chaussures allant de 38 à 48.

Ces skis électriques conjuguent à la perfection plaisir de la glisse et mobilité douce. Aussi féru d’ingénierie que de glisse, Antoine Massebeuf a consacré sept ans à créer cet équipement. Il souligne que ces skis permettent de goûter aux joies de la glisse aussi bien en ville qu’à la campagne, même sous la pluie, et ce, quel que soit le terrain… Béton, asphalte, sable, gravier ou terre. Cependant, la neige ne semble pas faire partie de ces terrains propices.

Redéfinir l’expérience de la mobilité électrique tout-terrain

Les performances techniques du SKWHEEL repoussent les frontières de la mobilité électrique, offrant une expérience de conduite inégalée. Équipés de deux moteurs à roues, générant une puissance totale de 2 400 W, ces skis électriques tout-terrain éblouissent par leur dynamisme et leur puissance. Dotés de quatre roues motrices, ils garantissent une adhérence exceptionnelle. Ils permettent d’explorer une grande variété de terrains, avec des vitesses théoriques allant jusqu’à 80 km/h.

Conformément aux normes régissant les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), ces skis, à l’instar des trottinettes électriques, ne dépassent pas 25 km/h sur route. Mais cette limitation n’enlève rien aux performances impressionnantes de ces skis urbains.

Grâce à une télécommande sans fil, vous pouvez choisir entre 4 modes d’accélération, freiner, réguler la vitesse, klaxonner ou encore allumer les phares. Un frein mécanique intégré, activé en levant le pied, offre une sécurité supplémentaire en cas de perte de contrôle. En termes d’autonomie, SKWHEEL couvre une distance remarquable de 30 km à une vitesse de 25 km/h, grâce à des batteries amovibles.

Mais cette performance a un prix. La startup française propose ses skis au prix de 1 600 euros en précommande. Les livraisons débuteront en juin 2024.