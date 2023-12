ScanWatch Nova : l’alliance de la puissance clinique et de l’élégance horlogère

Withings dévoile la ScanWatch Nova, une montre associant puissance clinique et esthétique luxueuse.

Decouvrez ScanWatch Nova

Issy-les-Moulineaux, France, 5 décembre 2023. Avec ScanWatch Nova, Withings, leader mondial de la santé connectée, présente sa dernière innovation. Cette montre de plongée de luxe intègre des fonctionnalités cliniques avancées, offrant un ECG à la demande, le suivi du SpO2, la mesure de la température corporelle 24/7, un suivi d’activité avancé et une analyse approfondie du sommeil.

Un suivi de santé précis

Étienne Trégaro, Product Manager chez Withings, souligne : « ScanWatch Nova propose un suivi de santé avancé avec une autonomie exceptionnelle de 30 jours. Cette montre élégante combine des technologies de pointe pour améliorer la santé des utilisateurs, le tout dans une esthétique inspirée des plus belles montres de plongée. » Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour une petite démonstration.

La montre qui améliore votre santé

Avec un électrocardiogramme de grade médical, ScanWatch Nova réalise un ECG à la demande pour détecter d’éventuelles anomalies cardiaques, offrant des résultats en direct sur l’application Withings en 30 secondes. En fournissant des données de température corporelle diurne et nocturne, elle détecte les signes précurseurs de maladies améliorant la gestion des performances des utilisateurs. De plus, cette montre mesure l’oxygène sanguin à la demande (SpO2), suit les troubles respiratoires nocturnes et analyse l’oxygène sanguin même pendant le sommeil.

Esthétique luxueuse inspirée des montres de plongée

Précision et luxe dans un chef-d’œuvre clinique

En plus de sa lunette tournante en céramique et acier inoxydable, ses aiguilles Luminova, son cadran soleillé, son boîtier en acier inoxydable étanche à 10 ATM avec un verre saphir, la ScanWatch Nova a une autonomie de 30 jours avec recharge rapide en moins de 2 heures via un câble USB-C. Elle est dotée d’une technologie de pointe avec les capteurs MultiWave PPG et HealthSenseTM qui suivent les constantes cardiovasculaires.

Une application intuitive pour une expérience connectée

Application Withings connecte facilement ScanWatch Nova à une application élégante et conviviale, offrant des notifications personnalisées et des recommandations de santé. ScanWatch Nova redéfinit l’expérience de la santé connectée, offrant une alliance parfaite entre puissance clinique et élégance horlogère.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.