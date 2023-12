Samsung à la ramasse face à Apple et Huawei sur le marché des montres connectées

Actuellement, la Samsung Galaxy Watch a subi une perte massive de parts de marché, qui a fait dégringoler la popularité de ses montres connectées. Tandis que Huawei et Apple ont enregistré une croissance considérable.

A vrai dire, il s’avère que l’Apple Watch a de nouveau été la montre connectée la plus populaire au troisième trimestre 2023. Et le marché dans son ensemble a progressé de 8 %. Mais voici comment tout ceci se présente.

Un bon remarquable sur le marché des montres connectées

Selon les dernières données de Counterpoint Research, il s’est vendu 9 % de montres connectées « HLOS » de plus sur le marché au troisième trimestre 2023. Et ce phénomène s’est produit dans le monde entier entre juillet et septembre. HLOS est l’abréviation de « High Level Operating System » (système d’exploitation de haut niveau).

Ce terme désigne les smartwatch prenant en charge des applications tierces. Les simples trackers de fitness ou les montres connectées bon marché ne sont pas prises en compte.

Apple, grand leader du marché des smartwatch

Ces chiffres montrent que les montres connectées sont de plus en plus appréciées par de nombreux consommateurs. Mais là où l’on remarque des différences d’achats, c’est au niveau des marques. Certaines sont plus populaires que d’autres. Et parmi celles-ci, il va sans dire qu’Apple se démarque toujours du lot. De 2022 à 2023, les parts de marché de la société américaine sont restées les mêmes. Mais cela atteste que les Apple Watch restent leaders du marché.

Même si l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 ont reçu relativement peu de mises à jour, Apple a pu conserver sa position. Et comme l’année dernière, revendiquer une part de marché de 45 % n’est pas facile. Mais pourtant, la marque à la pomme croquée réussie toujours ce défi.

De 2022 à 2023, des changements ayant grandement impacté le marché

Par rapport à cela, Samsung est normalement censé être derrière Apple. Mais des changements ont été opérés sur le marché des montres connectées, et ils ont chamboulé les choses. Alors qu’en 2022, la marque Amazfit avait par exemple une part de marché de 7%. Huawei a su dépassé tout le monde et surprend, car l’entreprise a acquis 14% de part de marché.

Les ventes de la Samsung Galaxy Watch, ont chuté de 19 % en revanche. Cela a fait passer la part de marché de Samsung de 24 à 18 %. Ce qui est terrible pour le chiffre d’affaire et l’image de la marque. Toutefois, la Galaxy Watch 6 Classic serait extrêmement populaire et aurait fait augmenter le prix de vente moyen d’une Galaxy Watch.

Le succès fulgurant de Huawei

Désormais, Huawei occupe la troisième place avec une part de marché de 14 %. Au troisième trimestre 2023, le géant chinois de la technologie a livré 122 % de montres connectées HLOS en plus. C’est plus que les chiffres énoncés au même trimestre de l’année précédente. Et cela est dû principalement à la Huawei Watch 4, à la Watch 4 Pro et à la Watch GT 4.

Toutefois, la majeure partie de cette croissance est attribuable au marché national de Huawei, la Chine. Les trois ténors indiens, à savoir Fire-Boltt, boAt et Noise, ont aussi enregistré une solide croissance. Mais en raison de leur manque de présence internationale, ils ne pèsent pas encore assez lourd pour figurer parmi les leaders du marché mondial.