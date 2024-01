Les règles à respecter pour utiliser une trottinette électrique en 2024

En 2024, le monde de la trottinette électrique voit émerger de nouvelles règles. Bien plus que de simples contraintes légales, ces obligations visent à instaurer une circulation urbaine plus sûre et plus responsable.

Véritables compagnons de route urbains, les trottinettes électriques ont conquis les rues par leur agilité et leur praticité. Mais en 2024, leur popularité s’accompagne d’une série d’obligations à respecter pour assurer la sécurité de tous les usagers. Voyons ensemble les règles essentielles qui régissent leur utilisation.

Assurance obligatoire

Classés dans la catégorie des VTAM (véhicules terrestres à moteur), les utilisateurs de trottinettes électriques doivent, depuis 2019, souscrire une assurance responsabilité civile. Cette couverture joue un rôle crucial pour couvrir les éventuels dommages causés en cas d’accident. En plus, ne pas le contracter expose les contrevenants à des amendes pouvant aller jusqu’à 3 750 euros. Et c’est bien que c’est le Fonds de garantie des assurances obligatoires qui intervient dans un premier temps pour réparer les dommages. En plus de l’assurance responsabilité civile, en 2024 d’autres règles ont été introduites. Le but est de renforcer la protection de l’utilisateur de trottinette électrique.

Trottinette électrique, les règles changent en 2024

Face à la forte croissance du nombre d’utilisateurs de trottinettes électriques et des incidents liés, des changements ont été engagés pour l’année 2024. Elle vise à renforcer la sécurité et la responsabilité des usagers.

Parmi les changements, l’âge minimum pour conduire une trottinette électrique a été relevé à 14 ans minimum. En plus, pour assurer leur sécurité, les conducteurs doivent porter un casque en dehors des agglomérations. Ces mesures visent à protéger les plus jeunes tout en encourageant les pratiques responsables.

Des éléments de sécurité obligatoire

Par ailleurs, les trottinettes électriques doivent s’équiper d’un certain nombre d’éléments de sécurité. Notamment, des feux avant et arrière, rétroréflecteurs, système de freinage efficace, klaxon, etc. Ces éléments jouent un rôle essentiel pour signaler la présence de l’engin et assurer une conduite sûre, même dans des conditions de faible luminosité.

En outre, il a été prévu d’introduire un numéro d’identification visible pour faciliter les contrôles. En plus, l’obligation de recycler les batteries d’une trottinette électrique a été mise en place en 2024 pour des pratiques plus durables.

Respecter les voies autorisées et la charge maximale

Plus encore, les trottinettes électriques ne peuvent être utilisées que sur les pistes cyclables, ou sur la route si celle-ci dépasse les 25 km/h. Par ailleurs, il est interdit de circuler sur les trottoirs, à condition de ne pas dépasser 6 km/h et de ne pas gêner les piétons.

En 2024, la loi interdit la conduite d’une trottinette électrique à plusieurs. De plus, le véhicule ne doit pas être utilisé pour tracter des objets ou des personnes. Ces règles visent à assurer la stabilité et la sécurité des utilisateurs lors de leurs déplacements. Des contrôles pourraient être renforcés pour lutter contre la circulation à deux et s’accompagner d’une augmentation du nombre d’amendes.

En respectant ces règles, nous contribuons à créer un environnement urbain où mobilité électrique rime avec responsabilité.