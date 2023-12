Redmi Watch 4 : Xiaomi mise sur le métal et un écran AMOLED immense à petit prix

La Redmi Watch 4 est la dernière montre connectée sortie par Xiaomi. Après le lancement de la Watch S3 le mois dernier, cette nouveauté attire l’attention de l’ensemble du public. Et en effet, il s’agit d’un produit spécial.

Son design carré ressemble à celui d’une Apple Watch. Mais, il s’agit d’une smartwatch qui dispose d’une batterie relativement importante. Ses services de localisation GNSS intégrés sont très précis comme chez Garmin. Mais par-dessus tout, l’écran AMOLED de près de 2 pouces de la Redmi Watch 4 est impressionnant.

Les caractéristiques alléchantes de la Redmi Watch 4

Selon Xiaomi, la Redmi Watch 4 est dotée d’un écran AMOLED qui mesure précisément 1,97 pouce de diamètre. Ce qui en fait l’une des plus grandes smartwatch que la marque ait produit. La résolution de cet écran est de 450 x 390 pixels et offre une luminosité de 600 nits. Ce qui fait qu’il est assez facile de lire les informations qu’elle donne en plein jour.

Ces informations certifient donc que cette montre connectée peut très bien concurrencer les modèles les plus récents de montres connectées. Mais, ce qui constitue réellement sa force, c’est le fait que son écran soit protégé dans un cadre central en alliage d’aluminium. Puis, il faut dire que sa couronne en acier inoxydable est solide. Ce qui procure une bonne étanchéité de 5 ATM à la Redmi Watch 4.

Une smartwatch endurante

Par ailleurs, Xiaomi a inclus une batterie de 470 mAh dans sa Redmi Watch 4. Cette montre connectée est donc endurante, car son autonomie est évaluée à 20 jours. Bien entendu, tout dépendra de la manière dont chaque utilisateur emploiera sa smartwatch.

Mais les applications les plus énergivores sont bien souvent les services GNSS. C’est pourquoi, il ne faut pas les activer en permanence, car cela diminue de moitié la durée de vie de la batterie. Sinon, la Redmi Watch 4 est pourvue d’une fonction Bluetooth 5.3 et de capacités NFC. C’est une montre que vous pourrez utiliser pour faire du sport, étant donné qu’elle prend plus de 150 modes sportifs en charge. La marque y a également inclus des capteurs pour suivre les principales mesures de santé.

Une montre connectée présentée il y a quelques jours

Xiaomi a ouvert les précommandes pour la Redmi Watch 4. Cette smartwatch sera d’abord présentée en Chine. Mais l’entreprise n’a pas encore fait allusion à la sortie mondiale de l’appareil. Néanmoins, la société est susceptible de proposer cette nouvelle montre connectée dans un pays donné lorsque les ventes décolleront. Ce sera notamment le cas avec la nouvelle série Redmi K70. De ce fait, il va falloir encore patienter un peu.

En attendant, sachez que comme pour la Watch S3, Xiaomi a préinstallé HyperOS sur la Redmi Watch 4. Ce qui fait que vous pourrez parfaitement la coupler à votre Redmi K70 ou Xiaomi 14 si vous en posséder un. Son prix actuel est fixé à 499 CNY en Chine. Ce qui équivaut à 65 €, soit 40€ de moins que la Watch S3. Ce qui laisse présager le fait que ce sera un produit abordable quand elle sortira dans le monde entier.