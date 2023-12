Rechargez votre voiture électrique aussi rapidement qu’un plein d’essence avec cette batterie 

Lotus a mis au point une gamme de chargeurs pour voitures électriques capables de recharger la batterie aussi rapidement que le plein d’essence. L’un d’entre eux est capable de fournir jusqu’à 142 km d’autonomie en seulement cinq minutes.

Le constructeur automobile britannique Lotus franchit une nouvelle étape dans ses objectifs d’électrification pour 2028. Il a annoncé une nouvelle gamme de chargeurs pour véhicules électriques afin de soutenir sa gamme électrique croissante. Les nouveaux chargeurs sont disponibles en Chine et le seront bientôt sur d’autres marchés.

Chargez votre batterie aussi vite que le plein d’essence

Alors que de plus en plus de gouvernements augmentent leurs investissements dans l’électrification, la demande d’infrastructures de recharge fiables n’a jamais été aussi forte. Or, l’anxiété liée à la recharge reste l’un des principaux obstacles à l’adoption des véhicules électriques. Grâce aux capacités de recharge de Lotus, l’entreprise offre aux consommateurs fiabilité et confiance, où qu’ils conduisent.

En fait, cette entreprise a développé une nouvelle suite de solutions de recharge. Ce système est capable de recharger jusqu’à quatre voitures à la fois. Bien que tous types de véhicule électrique puisse les utiliser, Lotus a déclaré que le système serait « particulièrement efficace » sur les voitures équipées d’un dispositif de charge de 800V.

Par ailleurs, la gamme de chargeurs Lotus comprend un chargeur CC tout-en-un à refroidissement liquide offrant des puissances allant jusqu’à 450 kW. Testé sur le nouveau SUV Lotus Eletre R, celui-ci a ajouté 142 km d’autonomie. Tandis qu’une charge de 10 % à 80 % peut être réalisée en seulement 20 minutes. En utilisant un chargeur rapide de 350 kW, l’autonomie de la batterie de votre voiture électrique peut être augmentée de 120 km en 5 minutes, au même rythme qu’un plein d’essence.

Technologies de refroidissement liquide

Ainsi, pour accompagner ce chargeur très rapide refroidi par liquide, Lotus a également développé une armoire électrique modulaire à refroidissement liquide. Celle-ci devrait être utilisée dans des lieux nécessitant beaucoup d’énergie pour recharger rapidement les véhicules. Tels que les aires de repos des autoroutes, qui Elle est capable de fournir une puissance de 480 kW.

Il existe également une unité de charge à refroidissement liquide utilisable avec l’armoire à refroidissement liquide. Elle permet de charger jusqu’à quatre véhicules à la fois. Elle a une sortie de courant maximale de 600 A. Ce qui « garantit qu’elle est capable de répondre aux besoins de tous les conducteurs de véhicules électriques ».

Par ailleurs, Lotus affirme avoir « prolongé son offre de recharge » avec une solution ultra-rapide de 450 kW. Lotus ne propose actuellement aucun véhicule capable de se recharger à ce rythme. Cependant, la société affirme que les clients pourront « facilement mettre à niveau » leur véhicule à l’aide d’une mise à jour logicielle.

Les livraisons du SUV aux clients du Royaume-Uni, d’Europe et de Chine devraient commencer d’ici la fin de l’année 2023, avant d’arriver en Australie au deuxième trimestre 2024.