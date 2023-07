REAL TIME, la sublime montre pour (enfin) vous déconnecter

Alors que les affres de la guerre marquent encore l’Ukraine, des entreprises résistent à leur manière aux difficultés que le pays subit. Et parmi celles-ci, il y a notamment l’équipe de concepteurs de la montre REAL TIME.

Ce n’est pas une montre connectée. Elle fait tout simplement honneur au temps qui passe. Un peu comme pour rappeler qu’à l’ère du numérique, le port d’un mécanisme analogique au poignet est encore l’une des plus belle manière de se rappeler des bons moments. Voici ce qu’il en est.

Design et conception de la montre REAL TIME

La montre REAL TIME est un dispositif contemporain au design minimaliste, basé sur un système de disque horaire. Conçue par le designer danois, mais d’origine ukrainienne, Aleksej Iskos, elle permet de sentir le temps, de chérir chaque instant qui passe et de faire un vœu sur une étoile filante.

Et c’est aussi la preuve que l’équipe ukrainienne de designers et d’horlogers qui l’ont créée ont voulu faire passer un message profond. Celui de ne pas oublier d’apprécier chaque minute de vie. Parce que des événements peuvent chambouler cela à n’importe quel moment.

Une montre est avant tout un instrument de mesure du temps. Les fabricants de la REAL TIME se sont inspirés de plusieurs éléments lors de sa conception. Et parmi ceux-ci, il y a notamment les instruments traditionnels que l’on trouve dans le laboratoire d’un scientifique ou dans le cockpit d’un pilote. La couronne est fraisée, à la manière d’une machine-outil, pour assurer un frottement optimal. Et le bracelet est fait du cuir le plus fin, afin de procurer le maximum de confort lorsque son utilisateur la met au poignet.

Une montre hommage

Au dos, il y a les noms et les coordonnées des réserves de ciel étoilé du monde entier. Ainsi qu’une carte des étoiles et la date et l’heure de la pluie de météorites annuelle. Officiellement, 6 modèles ont été produits. Ils font référence à 6 endroits dans différents pays. Ils sont, d’une certaine manière, importants pour les membres de l’équipe de conception. Par exemple, il y a le col d’Uzhok dans les Carpates en Ukraine, et l’île de Møn est située au Danemark.

En tant que montre hommage, la REAL TIME privilégie donc le fait d’afficher des chiffres plutôt que d’arborer un style ou une décoration frivole. La montre n’est pas pourvue d’aiguilles des heures ou des minutes. Au lieu de cela, les deux cadrans tournent comme des planètes autour du soleil. Ses créateurs ont pensé que cela donne une meilleure impression du passage du temps de voir les minutes tourbillonner et les heures disparaître lentement sous le boîtier métallique.

La production d’une édition spéciale

Sinon, les créateurs de cette montre atypique ont aussi décidé de réaliser une édition spéciale. Les mots WAR TIME sont au dos de la montre. Cela à cause du fait que la guerre sévit encore actuellement en Ukraine. Son bracelet est en tissu vert militaire. Et il est possible d’acheter un bracelet supplémentaire en cuir ou en maille, de couleur noire.

Lancée avec le projet modeste de produire seulement 100 exemplaires, le succès fut au rendez-vous. Sauf que cette édition limitée sera toujours réservée aux supporters de ce projet qui s’avèrent être Kickstarter. Elle ne sera donc pas disponible au détail par la suite. Mais l’espoir subsiste que la prochaine édition limitée qui sera produite soit une PEACE TIME.