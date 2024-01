Les premières images de la future trottinette électrique de BMW !

BMW, le géant de l’automobile, étend son empreinte dans le monde de la micromobilité en présentant une trottinette électrique révolutionnaire. Les premières images de ce véhicule innovant suscitent l’enthousiasme des amateurs de micromobilité.

L’essor de la mobilité électrique en Europe a incité de nombreux constructeurs automobiles à explorer le marché en pleine expansion des trottinettes électriques. BMW, déjà présent dans le secteur avec une gamme de motos et de scooters électriques, semble prêt à franchir une nouvelle étape en s’aventurant sur ce terrain. Une demande de brevet laisse entrevoir LA future trottinette électrique de BMW.

Une conception pliante astucieuse

BMW n’est pas étranger aux deux-roues électriques. En effet, il possède un certain nombre de motos et de scooters électriques, tels que le CE-04, dans son arsenal. La société a récemment déposé un brevet pour une nouvelle trottinette électrique pliable. Pour l’instant, ELLE n’a pas encore de nom. Cependant, elle se classe dans la catégorie des « véhicules électriques de petite taille« , selon le brevet.

L’une des caractéristiques les plus frappantes que montrent les premières images de la trottinette électrique BMW est son mécanisme de pliage astucieux. En effet, contrairement aux modèles conventionnels, le modèle ne rabat pas la roue par-dessus la plateforme. Il dispose en fait d’une fente dans laquelle la roue arrière est placée. En fait, le mécanisme de pliage comprend un premier joint et un premier axe de pivotement.

Il est possible d’ajuster la trottinette de sa position dépliée à une position pliée via son joint. Par ailleurs, les guidons se replient également, facilitant ainsi le processus de pliage et assurant une praticité accrue.

Bien que les dimensions précises de la trottinette ne soient pas explicitement dévoilées dans ces premières images, son aspect compact une fois replié suggère une portabilité exceptionnelle. Elle semble être conçue pour s’adapter facilement au coffre d’une voiture ou même être transportée dans les transports publics.

Des performances électriques de pointe

L’aspect technique de la trottinette électrique BMW ne déçoit pas non plus. En effet, sous le capot, ou plutôt sous la plateforme, elle promet des performances électriques de pointe. Alimentée par un moteur électrique à moyeu sur la roue avant, cette trottinette électrique offre jusqu’à 500 watts de puissance. Une caractéristique intéressante mentionnée dans les spécifications porte sur sa capacité à utiliser jusqu’à 60 % de la puissance pour l’auto-équilibrage. Toutefois, la question de savoir si le scooter sera réellement auto-équilibré reste ouverte.

En ce qui concerne la vitesse, la trottinette électrique de BMW devrait être conforme à la réglementation européenne relative aux véhicules électriques légers. La vitesse maximale ne devrait pas dépasser 20 kilomètres par heure. Cette limite de vitesse, bien adaptée aux déplacements urbains, garantit une conduite sûre sur les voies publiques.

De plus, le mode marche lui permet de fournir une assistance à des vitesses allant jusqu’à 6 km/h. Ce qui est idéal pour naviguer dans les zones piétonnes.