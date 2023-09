Fan de Game of Thrones ? Pebble sort LA montre connectée pour vous

Dernièrement, la marque Pebble a sorti une montre connectée sur le thème de Game of Thrones. Il s’agit d’une édition spéciale qui s’accompagne d’une collaboration majeure avec la célèbre franchise qui a réalisé la série.

Dotée d’une interface utilisateur unique, voici ce qui est dit sur la nouvelle smartwatch Pebble Game of Thrones Limited Edition, en anglais. Elle vous fera entrer dans l’univers fantastique de cette histoire. Jetons-y un coup d’œil.

Les caractéristiques de la Pebble Game of Thrones

Offrant une luminosité maximale de 700 nits et un affichage en mode « always on » (AOD), la nouvelle smartwatch de chez Pebble possède de nombreuses options. Mais comme cette série de modèles a été produite sur le thème de Game of Thrones, cette montre connectée est particulière.

Un cadran métallique entoure le grand écran circulaire AMOLED de 1,43 pouce. Et une couronne rotative de couleur assortie à celui-ci se trouve sur le côté de l’appareil. Disponible en 3 couleurs (noir, argent et doré) cet accessoire a véritablement de quoi ravir les fans de la série de HBO.

De prime abord, son design paraît simple. Mais lorsque l’utilisateur la met en marche, l’appareil propose plusieurs nouveaux cadrans inspirés de cet univers fantastique. Vous aurez notamment droit aux emblèmes de la famille Stark, Lannister et le dragon trois têtes de la maison Targaryen. Un cadran dédié au roi de la nuit fait aussi parti de ces nombreuses options.

Les différentes options de la smartwatch

Outre son interface utilisateur, il y a divers capteurs de santé sur cette montre connectée. Ils lui permettent de suivre votre sommeil, votre rythme cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang. Il propose même différents modes de fitness et de sport. Parmi les autres caractéristiques notables, il y a aussi l’indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67. Vos entraînements se dérouleront alors plus facilement en ayant cette smartwatch au poignet. Tout comme une Galaxy Watch, elle peut indiquer le nombre de pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. C’est très utile.

Sa batterie de 250mAh offre 7 jours d’autonomie en veille. Cette montre connectée Game of Thrones fonctionne très bien avec un smartphone sous système iOS et Android. Elle peut même recevoir des appels Bluetooth via un microphone et un haut-parleur intégrés. C’est donc une montre connectée qu’il est possible d’utiliser quotidiennement.

Un packaging unique

Si vous êtes à la recherche d’un accessoire tendance qui rappelle la série Game of Thrones, la montre connectée réalisée par Pebble est à acquérir. Ce produit est d’abord disponible sur le site officiel de la marque. Et il est à mentionner qu’elle a été dévoilée en trois couleurs. L’acheteur peut choisir de recevoir le modèle avec bracelet en cuir : marron, gris ou noir. Sur la partie extérieure, ils ressemblent à des sangles ordinaires. Or, le nom de la série est à l’intérieur de ces bracelets en édition limitée. C’est un détail très élégant qui distingue cette smartwatch.

Enfin, lors d’un achat, le packaging est également important. Et la montre connectée sur le thème GOT est livrée dans une très belle boîte noire à l’effigie du trône de fer.