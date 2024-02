Nouvelle année, nouvelle trottinette électrique pour Xiaomi (et un gros leak)

En cette nouvelle année 2024, Xiaomi prend d’assaut le marché de la trottinette électrique avec le lancement de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus. Grâce à son autonomie étendue, sa puissance inégalée et son design futuriste, ce petit bijou va devenir la nouvelle référence de la micro mobilité urbaine.

L’année 2024 démarre en trombe avec l’annonce fracassante de Xiaomi. En fait, ce géant de la technologie vient de dévoiler sa dernière pépite : une toute nouvelle trottinette électrique révolutionnaire. Mais ce n’est pas tout ! Une énorme fuite accompagne cette annonce, dévoilant des informations croustillantes sur ce que réserve Xiaomi pour les mois à venir.

Trottinette électrique Xiaomi : la nouvelle référence en terme de mobilité électrique

La nouvelle trottinette électrique de Xiaomi, baptisée Electric Scooter 4 Pro Plus, est une véritable bête de performance. Dotée d’un moteur d’une puissance maximale de 960W, elle offre une vitesse de pointe de 25 km/h pour des déplacements rapides et fluides. Mais ce qui la distingue vraiment, c’est son incroyable autonomie. Avec une portée allant jusqu’à 60 km sur une seule charge, cette trottinette électrique vous permet de parcourir de longues distances sans souci.

Mais Xiaomi ne s’arrête pas là ! En accompagnement de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus, la société dévoile également son tout nouveau chargeur rapide. Avec une puissance de sortie de 210W, ce chargeur révolutionnaire réduit le temps de charge à seulement trois heures, vous permettant de reprendre la route rapidement et sans traces. Une véritable révolution dans le monde de la mobilité électrique !

Confort et sécurité : les priorités de Xiaomi

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus ne se contente pas seulement d’offrir des performances exceptionnelles. En fait, elle se distingue également par son design futuriste et élégant qui ne manquera pas de captiver les regards. Son cadre en alliage d’acier de haute qualité lui confère à la fois légèreté et robustesse, assurant une conduite stable et sécurisée.

L’éclairage automatique intégré ajoute une touche de modernité, permettant une visibilité optimale même dans les conditions de faible luminosité. De plus, la présence d’un feu arrière plus grand et plus lumineux contribue ainsi à renforcer la sécurité du conducteur.

Enfin, avec sa conception pliable en trois étapes, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus offre une grande praticité au quotidien.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus est dotée de pneus incroyables de 10 pouces pour une conduite confortable et stable sur tous types de terrains. De plus, elle est équipée d’un système de freinage dual, avec un frein mécanique à l’avant et un système de freinage électrique anti-blocage à l’arrière, garantissant un arrêt sûr et rapide à tout moment.

Le gros leak : que nous réserve l’avenir ?

Cependant, l’excitation ne s’arrête pas là. En parallèle de ces annonces officielles, une énorme fuite fait surface, laissant entrevoir ce que Xiaomi nous réserve pour les mois à venir. Parmi les révélations les plus marquantes, on découvre l’existence d’un modèle inédit : l’Electric Scooter Pro Max. Bien que non officiellement annoncée, cette nouvelle trottinette promet d’offrir des fonctionnalités époustouflantes, notamment une compatibilité avec le Chargeur Rapide.