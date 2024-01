Nissan et Renault frappent fort avec des offres choc dans le leasing social de la mobilité électrique

L’offre de leasing social de Nissan et Renault marque une étape importante dans la démocratisation de la mobilité électrique. Sous le projecteur, la Nissan Leaf et la Renault Zoé se positionnent en têtes d’affiche. Ces derniers proposent des tarifs mensuels défiant toute concurrence.

Le monde de la mobilité électrique connaît une véritable révolution avec l’émergence de l’offre de leasing social proposée par Nissan et Renault. Ces deux constructeurs automobiles ont décidé de s’associer à cette initiative gouvernementale visant à rendre les voitures électriques plus accessibles. Avec des tarifs exceptionnellement bas et des conditions avantageuses, le leasing social devient une opportunité incontournable pour les conducteurs souhaitant s’engager dans la transition vers la mobilité durable.

La Nissan Leaf à 65 €/mois : une entrée spectaculaire dans le leasing social

Nissan fait une entrée fracassante sur la scène du leasing social. Elle propose la Nissan Leaf à un tarif incroyable de 65 € par mois. Cette offre, à durée limitée, constitue une véritable révolution dans le marché en plein essor du leasing. La Leaf, en tant que pionnière des véhicules électriques, s’inscrit dans le programme de location avec une proposition financière exceptionnelle.

Avec une autonomie de 270 km et une puissance de 40 kWh, la Nissan Leaf Acenta se positionne comme le choix le plus abordable du marché. La location, d’une durée pouvant atteindre 37 mois, offre une opportunité inégalée pour les consommateurs souhaitant adopter une mobilité électrique sans compromis financier.

Notons également que le premier loyer majoré dans cette offre de leasing est pris en charge par l’État. Cela rend cette solution encore plus attractive pour ceux qui cherchent à faire le saut vers la conduite électrique.

Renault Zoé à 100 €/mois : un adieu éclatant avant de tire sa révérence

De son côté, Renault renforce son engagement en faveur de la mobilité électrique en élargissant son offre de leasing social. La célèbre Renault Zoé se distingue en rejoignant la liste des véhicules disponibles à seulement 100 euros par mois. Ce geste audacieux s’inscrit dans un baroud d’honneur avant le retrait programmé de la Zoé du catalogue de Renault.

La Zoé, qui a évolué depuis son lancement en 2013, offre une autonomie de 395 km selon le cycle WLTP. Grâce au leasing social, elle devient l’une des options les plus attractives en termes de rapport autonomie/prix. Ce véritable icône des voitures électriques se pare d’une étiquette de prix exceptionnelle dans le cadre du leasing social. Elle est proposée à partir de 209 € par mois, avec un premier loyer de 9 000 € (réduit à 4 000 € avec le bonus), pour une durée de 37 mois.

Le kangoo électrique de Renault : la solution familiale dans le leasing social

Renault élargit son offre dans le leasing social en intégrant le Kangoo E-Tech electric à 150 € par mois). Bien que son loyer puisse sembler relativement élevé, le Kangoo est la seule vraie voiture familiale parmi les véhicules électriques éligibles dans ce programme. Offrant une alternative pratique aux SUV et aux berlines, le Kangoo séduira les familles avec ses aspects fonctionnels inégalés.