Les montres connectées ont pris du poids, mais sans plus d’autonomie. Pourquoi ?

Les montres connectées massives comme l'Apple Watch Ultra 2 et peut-être la future Galaxy Watch 7 Pro prendront du poids et esquivent le vrai problème actuel. Voici ce qu'il en est aujourd'hui.

L'autonomie des smartwatch a toujours été un critère de tracas pour les consommateurs. Pourtant des solutions existent pour y remédier. Voici pourquoi les marques n'en font pas profiter les utilisateurs.

Plus d'autonomie ruinerait le design des smartwatch

Apple ne fait pas durer ses Watch Series plus de 18 heures année après année pour le plaisir. Le problème s'explique par le fait qu'elles reçoivent souvent des ajouts de fonctionnalités. Sinon ce sont de nouveaux capteurs gourmands en batterie qu'elles intègrent. Et si la marque relève la capacité de batterie de l'Apple Watch, cela bouleverserait le design général de la montre.

Les montres Wear OS ont fait mieux, dans une certaine mesure. La batterie de 40 heures de la Galaxy Watch 6 est certainement une amélioration. La Pixel Watch 2 fonctionne bien durant 24 heures d'affilée. Ce qui permet au moins de choisir le moment de la recharger. Mais des problèmes surgissent également dès que l'on essaie de faire durer la batterie plus longtemps.

Montres connectées : qui dit bonne autonomie, dit poids

Ces dernières annĂ©es, les smartwatches classiques ne cessent de prendre du poids. MĂŞme s'il ne s'agit gĂ©nĂ©ralement que d'un gramme par an. La Galaxy Watch 4 pesait 26 g alors que la Watch 6 actuelle pèse 29 g. Elles intègrent toujours plus de composants et de capacitĂ©s de batterie.Â

Ce qui fait que le consommateur doit s'adapter. C'est comme un subtil entraînement de musculation pour nos poignets. Mais pour doubler l'autonomie de la batterie, il faut aussi doubler le poids de la montre connectée. Cela pose un souci, car les modèles au design massif ne conviennent pas aux petits poignets.

Une stratégie marketing bien huilée

Les marques de technologie savent Ă©galement que leur public cible, les fans de montres connectĂ©es enthousiastes ont toujours besoin du dernier modèle phare, mĂŞme si son poids est lourd. Ils accepteront de porter un Ă©norme morceau de mĂ©tal au poignet pour bĂ©nĂ©ficier d'une autonomie de batterie supplĂ©mentaire.Â

Lorsque les gens se plaignent que leurs montres connectées se déchargent rapidement, les géants comme Apple et Samsung peuvent montrer leurs montres haut de gamme bien évaluées. Et les clients se ruent dessus.

Certaines montres connectées dont l'autonomie est bonne sont pleines de compromis

Sinon, parmi les montres connectées récentes qui durent longtemps et dont le poids est normal, il y a la nouvelle OnePlus Watch 2. Son autonomie est de 4 jours. La marque a attribué cette longévité à une conception à double processeur. Google et OnePlus ont travaillé ensemble pour faire fonctionner ce système, qu'ils ont appelé l'interface hybride Wear OS.

En théorie, c'est génial. Mais en pratique, deux évaluateurs d'AC ont trouvé que le système sous-estimait les pas par milliers au cours d'une journée bien remplie. La montre vous considère debout alors que vous êtes assis. Et plusieurs bugs apparaissent de temps à autre.

Ces problèmes découlent directement du système d'exploitation hybride de OnePlus. Son coprocesseur a du mal à échantillonner vos données de santé assez rapidement. Soit parce qu'il a été conçu pour économiser la batterie, soit parce que son horloge est limitée. Dans un cas comme dans l'autre, cela nuit à l'une des principales raisons de porter une smartwatch.

