Enfin une montre de gousset connectée pour avoir la classe

Vous êtes amateur d’objets vintage mais vous aimez vivre dans votre temps ? Pourquoi ne pas concilier les deux ? Il est à présent possible de concevoir sa propre montre de gousset connectée.

Contrairement à une montre connectée classique, une montre à gousset à une certaine classe qui donne du charme et de l’allure à une tenue. Cela est dû au cadran. Et le fait que cet appareil soit lié à son utilisateur par une chaîne vous fait véritablement faire un mini bon dans le temps.

Les éléments pour fabriquer une montre de gousset maison

Pour détenir une montre connectée que vous pourrez accrocher à votre jeans ou à votre cou, il vous faut une vieille montre de poche cassée. Sinon, vous pouvez parfaitement choisir d’acheter une reproduction moderne peu coûteuse. Il est très facile d’en trouver en ligne ou sur un marché d’objets vintage. Puis, vous avez besoin d’une montre connectée bon marché dont le bracelet est interchangeable.

Ensuite, il est bon de pouvoir avoir accès à une imprimante 3D. De préférence une imprimante à résine car il y a de petites pièces doivent être façonnées. Et il vous faut aussi un connecteur SIP, une colle CA en 2 parties, un câble USB. Puis, de la mousse EVA noire de 2 mm d’épaisseur et un spray pour teinter les lentilles sont nécessaires. Et s’il est compliqué d’en trouver une couche transparente de gouttes de peinture/teinte noire suffira.

Processus de conception

Pour faire sa propre montre de gousset connectée, il faut commencer par désassembler une smartwatch. En prenant par exemple le modèle bon marché D18, séparez le couvercle de l’écran du corps en le déclipsant avec votre couteau de bricolage. Ce modèle ne comporte pas de câbles d’écran sensibles.

Puis, dessouder la batterie en vous assurant de ne pas court-circuiter les fils. Faites de même concernant le moteur vibrant et enfin les capteurs du « moniteur de pression sanguine ». Il s’agit de la LED verte avec une résistance de limitation de courant. Et il vous faudra ensuite récupérer une montre de gousset de ~42 mm de diamètre afin que le mécanisme du D18 entre dedans.

Pour suivre trois composants imprimés à l’aide d’une imprimante 3D sont nécessaires. Il s’agit d’une structure interne pour loger l’écran, un port de charge et un chargeur. Une fois que ces éléments sont en votre possession et qu’il faut les assembler et effectuer tous les branchements requis. Vous devez prendre garde à ce qu’aucun court-circuit ne se produise lors du branchement de la montre.

Assemblage de la montre de gousset version DIY

Prenez ensuite un morceau de mousse PVA fine et découpez un cercle à l’aide d’un couteau de bricolage bien aiguisé. Puis, ressouder la batterie et le moteur de vibration, ainsi que deux fils pour le chargeur. Vous pouvez enlever le ressort du capteur tactile d’origine et soudez un morceau de fil de 0,7 mm à sa place.

Collez ensuite l’écran sur le support et disposez la batterie et le moteur vibrant à l’arrière du support en veillant à ce que tout soit aussi plat que possible. Introduisez le fil positif du chargeur soudé sur le connecteur DIP Pos isolé et recouvert d’une gaine thermorétractable dans le trou de la couronne. Le connecteur peut ensuite être inséré dans le col de la couronne. Ensuite, soudez le fil négatif sur le corps de la montre où il n’interfèrera pas avec quoi que ce soit.

Vous pouvez maintenant insérer le support dans le corps de la montre et brancher le chargeur pour vérifier que tout fonctionne avant de le coller. Collez alors la mousse découpée autour de l’écran pour qu’il ne se dérobe pas. Et effectuez des finitions afin de rendre l’ensemble plus esthétique.