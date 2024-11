Honor dévoile sa smartwatch : Vous ne devinerez jamais ses secrets !

Alors que la Honor Watch 5 a été lancée en Chine, cette montre connectée a désormais été dévoilée au niveau mondial lors de l’IFA de Berlin.

Disponible en option Morning Gold et Obsidian Black, cette smartwatch est très belle. Mais ce qui est intéressant ce sont les autres couleurs. Elle est aussi disponible en d’autres variantes comme Moon Shadow Grey, Pine Green et Snow White. Mais en plus de cela, voici ses caractéristiques générales et ce qui rend ce modèle attachant.

La montre connectée Honor Watch 5 a un bel écran

La Honor Watch 5 est équipée d’un écran AMOLED de 1,85 pouce avec une résolution de 450 x 390 pixels. Elle a aussi un bon taux de rafraîchissement de 60 Hz et une densité de pixels de 322 ppi. Ce n’est pas aussi lumineux que l’écran de l’Apple Watch.

Ensuite, il est assez pratique que la nouvelle montre connectée Honor Watch 5 ait une touche physique. En effet, ce modèle est doté d’une couronne rotative fonctionnelle. Elle se trouve sur le bord droit de l’appareil.

Puis, il s’avère qu’il s’agit d’une tocante digitale solide. Elle a été conçue pour être conforme à la norme IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Ce n’est donc pas une montre de compétition que vous pouvez tout le temps mouiller, même si elle suit la norme de résistance à l’eau de 5 ATM. Mais c’est un outil utile au quotidien.

Des fonctions diverses pour la santé

Par la suite, la montre connectée Honor Watch 5 est dotée de fonctions de surveillance de la santé telles que des capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygène dans le sang et de stress. Elle peut également suivre l’évolution de vos habitudes de sommeil et du cycle menstruel.

Elle dispose également d’une fonction de balayage de la santé en un clic. C’est une optionalité qui est censée fournir aux utilisateurs une lecture complète de tous leurs signes vitaux en l’espace de soixante secondes. Ce qui est une technologie très avancée pour une smartwatch de ce calibre.

Des options uniques chez Honor

Ensuite, les moniteurs Heart Health Study de la Honor Watch 5 peuvent avertir les utilisateurs. Elle prévient s’il y a suspicion de fibrillation auriculaire. Elle peut aussi mesurer les battements prématurés, le rythme cardiaque irrégulier et la fréquence cardiaque élevée ou faible, et l’apnée du sommeil selon l’entreprise.

Pour les personnes qui veulent faire un régime, la montre est également équipée d’un assistant de perte de poids soutenu par l’IA. C’est un appareil qui peut aider les utilisateurs à calculer leur déficit calorique. De cette manière, c’est plus facile d’établir un plan de régime et à personnaliser leur régime de perte de poids de cette manière.

Une montre qui dure longtemps

La Honor Watch 5 est dotée d’une batterie de 480 mAh et de la technologie Turbo X Smart Power Management. Cet ensemble d’éléments est censé améliorer la consommation d’énergie de cette smartwatch. La batterie est censée durer jusqu’à 15 jours en mode Bluetooth et jusqu’à 10 jours en mode eSIM.

Sinon, les options de connectivité de la Honor Watch 5 comprennent Bluetooth 5.2, NFC, Beidou, GPS, GLONASS, GALILEO et QZSS. Le système de positionnement AccuTrack est censé offrir aux utilisateurs un meilleur suivi GPS.

