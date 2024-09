Incroyable mais vrai : La Honor Watch 5 dépasse toutes les attentes en autonomie !

On a l’air de croire qu’il s’agit d’une Apple Watch. Mais non, la HONOR Watch 5 est un tout nouveau produit. Cette montre connectée n’a pas été annoncée mais elle sortira bientôt sur le marché chinois.

Avec son design rectangulaire il est vrai que cette smartwatch bluffe tout le monde. Toutefois, voici ce qu’elle recèle comme options.

La Honor Watch 5, une montre qui ressemble trait pour trait à l’Apple Watch

Avec un seul bouton rotatif sur le côté droit, la Honor Watch 5 est très facile à confondre avec une Apple Watch. Cependant, cette montre connectée n’a pas du tout les mêmes fonctionnalités que le produit phare d’Apple.

Cette smartwatch comprend un écran AMOLED de 1,85 pouce avec une résolution de 450 x 390. Il est possible de voir les données en plein jour. Mais cette résolution ne dépasse pas les 2000 nits de l’Apple Watch Series 9 ou les 3000 nits de l’Ultra 2.

Par contre, cette nouvelle montre connectée Honor a une batterie en silicium-carbone. Et HONOR affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 15 jours d’autonomie. La Watch 4 était promise à une autonomie de 14 jours, ce qui représente donc une légère amélioration.

Après tout, elle sera dotée d’une batterie de 480mAh. C’est plus long que les 24 heures que la Watch d’Apple offre en usage normal. De plus, cette batterie est complétée par un système « Turbo X Smart Power Management ». Il est conçu pour rendre la montre plus économe en énergie.

Un montre fonctionnant sous un système signé Honor

Cette montre est disponible en noir, or et vert. Cependant, elle ne fonctionne pas avec le système d’exploitation Wear OS de Google, mais avec le logiciel d’Honor. Il n’est donc pas possible de dire s’il est plus fluide et fiable que celui de Google. Mais il va falloir tester cette tocante digitale pour le découvrir.

Par contre, pesant seulement 35 g et mesurant à peine 11 mm d’épaisseur, la Honor Watch 5 devrait être suffisamment confortable pour être portée toute la journée. Son profil fin, associé à un design léger, a été conçu pour passer presque inaperçu au poignet. C’est donc l’accessoire idéal pour ceux qui recherchent à la fois le style et l’aisance.

Les fonctionnalités de la Honor Watch 5

La HONOR Watch 5 peut suivre différentes mesures de santés essentielles. Elle peut notamment suivre votre rythme cardiaque, vos niveaux de SpO2, et bien plus encore. Ensuite, il s’avère qu’elle est équipée d’un GPS intégré et d’une multitude de modes sportifs.

Pour les amateurs d’activités de plein air, elle intègre un GPS qui facilite le suivi de vos courses, de vos randonnées ou de vos séances de vélo. La technologie AccuTrack de Honor est censée améliorer sa précision.

Disponibilité

Enfin, le successeur de la Honor Watch 4 est en passe de devenir un concurrent de taille parmi les meilleures montres connectées actuellement disponibles. Son prix n’a pas encore été confirmé, mais il est probable qu’il s’agisse d’une alternative économique aux modèles haut de gamme. Il est probable que le prix de départ soit proche de celui de la Watch 4, soit 129,99 €.

