Honor officialise la Watch 4 avec des caractéristiques alléchantes

La marque chinoise Honor présente actuellement sa nouvelle smartwatch dénommée Honor Watch 4. Il s’agit d’une montre connectée avec eSIM intégrée. Sa sortie est récente et elle a des fonctions intéressantes.

C’est un accessoire qui ressemble en effet à s’y méprendre à l’Apple Watch. Sauf que ses caractéristiques et son autonomie ne sont pas similaires. Voici ce qu’il en est.

L’interface de l’Honor Watch 4

Dotée d’un panneau AMOLED qui mesure 1,75 pouce de diagonale et produit nativement 390 x 450 pixels avec une densité de pixels de 340 PPI, l’Honor Watch 4 est une montre connectée de caractère. Lancé après le MagicPad 13 et le Magic V2 est aussi l’une des moins cher du marché.

Mais elle est aussi remarquable en raison de son design qui rappelle celui de la marque à la pomme croquée. Cependant, en regardant ce modèle de plus près, il s’avère qu’elle est légèrement de forme ovoïde. Ce qui la distingue alors de l’Apple Watch dont la forme est véritablement rectangulaire.

Une montre connectée possédant une bonne autonomie et des fonctions cellulaires

Puis, l’Honor Watch 4 possède une très bonne autonomie de 10 jours. Cette durée varie bien évidemment en fonction de l’intensité de l’utilisation de la smartwatch. Mais c’est plus que les 36 heures de l’Apple Watch Ultra. Et elle possède un GPS pourvu de cinq systèmes de positionnement et un eSIM qui est assez puissant. Ce qui permet de repérer aisément la position du porteur de cette montre connectée par satellite et permet de faire fonctionner l’option cellulaire de la montre.

Ces dispositifs sont alors utiles si l’utilisateur a besoin de se repérer rapidement dans un environnement inconnu et lui permettre de passer des appels. Et c’est très pratique, car vous n’avez pas besoin d’avoir votre smartphone près de vous lors de ces opérations. Bien qu’elles soient énergivores quand elles sont activées.

L’Honor Watch 4, une smartwatch également faite pour le sport

Ensuite, si vous aimez pratiquer des activités physiques en dehors de vos heures de travail, il est aussi dit que l’Honor Watch propose 85 modes sportifs et 12 modes d’entraînement professionnels. C’est donc un parfait allié qui vous permettra d’évaluer vos performances.

Au quotidien, cette smartwatch peut également être très utile. Selon les informations recueillies sur ses caractéristiques, elle peut surveiller l’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, le sommeil et les niveaux de stress. Toutefois, il ne s’agit pas d’un appareil médical. Elle ne peut pas réaliser un véritable ECG ni vous dire quel est votre niveau de tension.

Disponible en Chine, pour le moment

Enfin, étant donné qu’elle est sortie récemment en Chine, c’est d’abord dans ce pays que l’Honor Watch 4 est disponible. Elle y a été produite dans les coloris suivants : Obsidian Black, Cloud Water Blue et Morning Glory Gold. Ce qui signifie que le 1er modèle dispose d’un boîtier noir et un bracelet silicone noir obsidien, le second a un boîtier argent et un bracelet silicone bleu ciel. Et le 3ème modèle possède un boîtier argent et un bracelet en silicone gris très clair.

Puis, pour référence, Honor précharge MagicOS sur la Watch 4 et y inclut son assistant numérique Yoyo. Et la marque a indiqué qu’elle prévoit de commercialiser la Watch 4 à l’échelle mondiale à un moment donné. Mais la date à laquelle cela se produirait ni les marchés concernés n’a pas encore été révélée.