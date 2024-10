Cette nouvelle montre connectée Xiaomi peut vous aider à réguler votre tension artérielle

Les montres connectées sont des outils que la plupart des gens utilisent pour vérifier leurs paramètres de santé de temps à autre. La marque Xiaomi l’a bien compris et a sorti la Watch H1 E qui est une montre assez spéciale.

Cette nouvelle montre portable est similaire au modèle H1 original. Et à ce qu’il paraît, elle coûte moins chère. Mais ce qui est fascinant avec ce modèle, c’est sa capacité à prendre la tension artérielle avec précision.

Une montre grandement connue en Chine

La Xiaomi Watch H1 E est une montre connectée qui est désormais disponible à l’achat en ligne sur le territoire chinois. Ce n’est pas encore le cas en Europe, mais cela ne saurait tarder vu le succès de cette tocante digitale.

En effet, ce modèle permet de prendre la tension artérielle avec un certificat médical délivré par une agence chinoise. C’est un vrai tensiomètre de poignet. Lancée au début du mois d’octobre dans certains magasins physiques, sa popularité a été telle que les ventes ont grimpées. Et récemment, elle est apparue sur les sites web de l’entreprise.

Une nouveauté qui fait grandement parler d’elle

La montre connectée Xiaomi Watch H1 E est similaire au H1 de l’année dernière. La principale différence entre les deux versions semble être l’ECG. Il est dans le modèle original. Par contre, il n’existe plus dans le H1 E plus récent. Ensuite, le H1 est certifié par la FDA, tandis que le H1 E est certifié par une autorité équivalente basée à Pékin.

Ces caractéristiques peuvent sembler avoir un impact négatif sur le succès de la montre. Mais cette nouveauté a un gros atout dans sa manche. Elle peut effectuer la prise de mesures automatique pendant le sommeil. Bien entendu, cela dépend des conditions dans lesquelles le patient se trouve.

Mode de fonctionnement

Des rappels sont envoyés pour une prise de mesures manuelle. Mais à part cela, les deux montres présentent un grand nombre de caractéristiques identiques. Ces montres ont la même méthode oscillométrique de mesure de la pression artérielle. Elles procèdent aux mesures à l’aide d’une micro-pompe à air intégrée, dont la précision est estimée à 3 mmHg.

Sinon, la Xiaomi Watch H1 E peut effectuer le suivi des données biométriques telles que la fréquence cardiaque, la température de la peau et le niveau d’oxygène dans le sang. De plus, elle peut enregistrer les données de plus de 100 modes sportifs.

Les caractéristiques de la montre Xiaomi Watch H1 E

Comme autres fonctions, cette montre peut recevoir les appels Bluetooth. L’appareil a un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et peut fonctionner jusqu’à 9 jours avec une utilisation normale.

On ne sait pas encore si et quand le dispositif portable pourra être commercialisé sur d’autres marchés comme l’Europe. En attendant, les habitants de pays comme l’Allemagne peuvent acheter un modèle concurrent comme la Huawei Watch D2. Elle a les mêmes capacités que ce modèle.

