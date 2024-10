Vous ne devinerez jamais comment les montres connectées pourraient nuire à votre santé mentale

Il est facile de faire suivre la fréquence cardiaque d’une personne ainsi que sa qualité de sommeil par une tocante digitale. Mais est-ce que l’usage constant d’une montre connectée n’est pas un facteur d’anxiété ?

C’est une question pertinente à laquelle une étude récemment publiée dans le Journal of the American Heart Association a répondu. Nous vous présentons de quoi il retourne à travers ces quelques paragraphes.

Le flux constant de données, une source de stress ?

En règle générale, il est facile de connaître quel est son rythme cardiaque ou son taux d’oxygénation dans le sang. Tout comme il est devenu rapide de connaître ses habitudes de sommeil grâce aux données prélevées par une smartwatch avancée portée au poignet.

Cependant, une étude révèle que le fait de connaître son état de santé en permanence augmente le taux de stress des gens. C’est un article paru dans le Journal of the American Heart Association qui le mentionne.

De plus, une thérapeute agréée spécialisée dans l’anxiété dénommée Kate Miskevics dit que l’usage excessif d’une montre connectée « peut également entraîner une fixation ou une obsession malsaine ».

De ce fait, avoir ses données à portée de main peut conduire au fait de développer des troubles. Il peut s’agir de troubles obsessionnels compulsifs ou un comportement alimentaire défaillant.

Des solutions existent pour y remédier

Si vous aimez faire un footing en portant votre montre connectée, il est important de revoir la manière dont vous l’utilisez pour éviter l’anxiété.

Pour éviter d’être pris d’une crise d’anxiété, il suffit par exemple d’ajuster les paramètres de notification de votre smartwatch. C’est dans le but de faire des pauses sans technologie que cela est conseillé. Le porteur sera alors plus attentif à son environnement, et donc plus épanouit.

Il est essentiel de rompre petit à petit avec l’habitude qui est de toujours jeter un coup d’œil à son écran. C’est pour pouvoir se défaire du sentiment vis-à-vis des données de santé que procure une montre connectée par exemple.

Par contre, si une personne n’est pas capable de réapprendre à son cerveau de cesser de vérifier ces données, la compulsion et l’anxiété deviendront plus fortes et plus persistantes.

Créer une routine mentale de santé contre l’anxiété donnée par sa montre connectée

Ensuite, il est recommandé d’arrêter toute activité. C’est pour résister à l’envie de vérifier constamment les données de santé affichées par votre montre connectée. Ce n’est pas pour rien que certaines cures préconisent de se déconnecter totalement des appareils de ce type.

Des spécialistes affirment que cette pratique peut entraîner le cerveau à rester ancré dans le présent. C’est mieux, plutôt que de s’enfoncer dans une spirale d’inquiétudes.

Se reposer

Enfin, si les fonctions de suivi du sommeil d’une montre connectée sont avancées, il peut être bon de ne pas s’en inquiéter. Cela provoque également de l’anxiété. Pour « donner de l’énergie à son cerveau » il suffit qu’il se repose.

Et quoi de mieux que de dormir sans se soucier de rien. Pas besoin de se fier à son smartphone ou à sa smartwatch. « Le repos et la récupération sont des processus actifs qui constituent des éléments essentiels de la vie». C’est une phrase énoncée par Robert Goldel, neuroscientifique et ancien chercheur en innovation auprès de la Maison-Blanche.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn