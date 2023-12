Toutes les nouveautés sur les Garmin Forerunner 255 après la dernière mise à jour

Garmin a annoncé publiquement une nouvelle mise à jour publique pour la série de montres connectées Forerunner 255. Et celle-ci est arrivée il y a quelques jours. Il s’agit de la version 17.24.

Le logiciel apporte diverses fonctionnalités à la smartwatch. Et de nombreux utilisateurs ont pu les découvrir au début du mois, avant toute annonce de la part de Garmin. Voici de quoi il retourne.

Une mise à jour touchant exclusivement les Garmin Forerunner 255

C’est d’abord seulement sur la série de smartwatch Garmin Forerunner 255 qu’une nouvelle mise à jour est appliquée depuis peu. Cela permet désormais d’avoir droit à de nouvelles activités et des informations sur le sommeil pour les appareils de cette gamme.

Les personnes désirant améliorer leur routine d’endormissement et de repos pourront alors mieux gérer leurs activités. La version logicielle 17.24 mise à jour installée sur les Garmin Forerunner 255 a boosté de nombreux aspects faisant partie de ces appareils. Ce qui accentue l’expérience de chaque propriétaire de ce modèle de montre.

Des clients inscrits au programme Bêta ont pu tester cette mise à jour en avant-première. Mais comme les tests se sont révélés concluants et satisfaisants, cette nouvelle mise à jour a été rendue publique. Et elle est maintenant disponible pour toutes les smartwatch pourtant ce nom.

Listing des fonctionnalités mises à jour

La version 17.24 du logiciel installé par Garmin sur les Forerunner 225 fait état d’une nouvelle mise à jour de la fonctionnalité pour la batterie, sans plus de détails. Puis, il s’avère que diverses activités de sports d’équipe et de raquette ont été ajoutées à la smartwatch. Les amateurs de sports de balle pourront alors mieux jauger leurs efforts sur un court de tennis.

Ensuite, les sports d’hiver ne sont pas en reste puisqu’une option de patinage est désormais accessible sur ces montres connectées. Les amateurs de danse sur glace ou de compétitions en patins apprécieront.

Les applications d’alertes et notifications

Sinon, parmi les autres ajouts figurent un mode grande police et des paramètres pour le résumé quotidien des activités effectuées. Tout comme il y a des alertes de stress et des alertes de repos. Or, ces fonctions ont également été repérées sur les Fenix 7 et Forerunner 265 en novembre.

Pour suivre, les notifications intelligentes provenant d’un téléphone connecté ont maintenant des images intégrées. Cela les rend plus attrayantes. Cependant, Garmin note que cela n’est disponible que lorsque le wearable est couplé à un appareil Android. Par conséquent, les utilisateurs d’iPhones seront un peu lésés sur ce point.

Une mise à jour de la Garmin Forerunner 255 procurant une meilleure navigation

Garmin a également amélioré deux aspects de la navigation dans ses Forerunner 255, grâce à cette mise à jour. Cela a notamment apporté pas mal de corrections de bugs et les améliorations de l’interface utilisateur sont visibles.

Pour ne pas faire de jaloux, la plupart de ces fonctionnalités ont également été ajoutées aux smartwatch Forerunner 265, Forerunner 955 et Forerunner 965. Mais c’est surtout sur le modèle de Forerunner 255 que la mise à jour se démarque.

Enfin, Garmin indique que la version 17.24 du logiciel pour la Forerunner 255 est déployée par étapes. Il reste à voir quel pourcentage des montres peut maintenant télécharger et installer cette mise à jour rapidement.