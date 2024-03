Lithium durable : cette innovation pourrait changer la donne écologique !

La demande en lithium connaît une croissance exponentielle depuis quelques années. En effet, cet élément est principalement utilisé dans la fabrication des batterie lithium des appareils électroniques et surtout, des batteries pour les voitures électriques. Selon GeoLith, la demande mondiale en lithium pourrait être multipliée par 40 d'ici 2040, rendant nécessaire le développement de nouvelles sources d'approvisionnement et de technologies durables.

Malgré leur utilisation croissante dans l'industrie automobile, les batteries lithium-ion présentent des défis environnementaux. La production de ces batteries nécessite en effet l'extraction de matières premières, dont certaines sont déjà en cours d'épuisement, comme le cobalt. De plus, l'extraction du lithium peut avoir un impact important sur l'environnement, notamment en raison de la consommation d'eau nécessaire.

C'est pourquoi des entreprises comme GeoLith cherchent à développer des procédés d'extraction innovants pour réduire l'impact environnemental des technologies traditionnelles d'extraction du lithium. Ces avancées pourraient ainsi permettre de répondre aux besoins croissants en batteries pour les voitures électriques tout en minimisant les dommages causés à l'environnement.

Une électromobilité durable grâce aux batteries au lithium-ion

Certaines villes, comme Barcelone, ont décidé de miser sur les véhicules électriques équipés de batteries au lithium-ion pour assurer leur transition vers une mobilité urbaine durable. Cette initiative vise notamment à lutter contre la pollution atmosphérique et à réduire les émissions nocives pour l'environnement et la santé publique. Dans ces contextes, les batteries au lithium-ion sont considérées comme un moteur d'un changement urbain durable, permettant peu à peu de remplacer les véhicules fonctionnant avec des énergies fossiles polluantes par des alternatives plus écoresponsables.

Une autre solution prometteuse pour favoriser la durabilité des batteries lithium-ion réside dans le développement de batteries sans cobalt. Des chercheurs du MIT ont ainsi publié une étude présentant une nouvelle génération de batteries sans cobalt, qui seraient moitié moins chères que celles actuellement utilisées et permettraient de diminuer significativement le prix des voitures électriques. Cette avancée technologique pourrait participer à rendre les véhicules électriques plus accessibles et inciter davantage de consommateurs à opter pour cette alternative écologique.

La première voiture électrique sans lithium : un tournant pour l'industrie automobile ?

Alors que le lithium domine le marché des batteries pour véhicules électriques, d'autres alternatives commencent à émerger. Le constructeur automobile chinois JAC Motors, partiellement détenu par le géant allemand, mise ainsi sur l'utilisation du sodium-ion dans ses voitures de la marque Yiwei. En effet, le sodium offre une alternative abondante et moins coûteuse au lithium, ouvrant la voie à une industrie automobile plus écologique et économiquement viable. L'introduction de la première voiture électrique sans lithium pourrait marquer un changement important pour l'industrie et encourager davantage d'innovations en termes de durabilité.

Le développement de technologies plus durables autour du lithium et de ses alternatives est essentiel face à l'essor des véhicules électriques. Les avancées en matière d'extraction, d'utilisation de matériaux moins rares et coûteux comme le sodium-ion, et l'élimination du cobalt pourraient contribuer à rendre l'électromobilité toujours plus respectueuse de l'environnement et accessible au plus grand nombre. Dans cette démarche, chaque acteur, qu'il soit industriel, institutionnel ou consommateur, a un rôle clé à jouer pour soutenir et adopter ces nouvelles solutions innovantes.