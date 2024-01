Cette batterie permet à votre voiture électrique de parcourir 1 000 km en une seule charge

Gotion a réalisé une percée majeure avec sa nouvelle batterie, qui permet aux voitures électriques de parcourir 1 000 km avec une seule charge. Cette annonce pourrait bien être le catalyseur tant attendu pour l’adoption massive des véhicules électriques.

L’autonomie compte parmi les principales limites des voitures électriques. Mais dans un avenir très proche, un progrès technologique va permettre une autonomie exceptionnelle de 1 000 km à moindre coût. Toutefois, cette avancée n’est pas l’œuvre d’Elon Musk, mais plutôt d’un partenariat innovant entre Gotion High-Tech et le groupe Volkswagen.

Une autonomie exceptionnelle de 1 000 km en une seule charge

En 2024, une avancée majeure dans le domaine de l’automobile promet de révolutionner les voitures électriques. En effet, elle résoudra l’un de leurs plus grands défis : l’autonomie limitée.

La batterie, baptisée « Astroinno », utilise une composition chimique innovante appelée lithium-fer-manganèse-phosphate (LMFP).

L’ajout de manganèse à la composition chimique de la batterie a permis d’obtenir une densité énergétique plus élevée tout en réduisant le poids et la taille de l’emballage. Cette avancée technologique ne se limite pas à l’augmentation de l’autonomie. En effet, elle offre également une solution plus légère et plus compacte, répondant ainsi à la demande croissante de véhicules électriques performants et pratiques.

De plus, la technologie LMFP utilisée dans cette batterie offre une densité énergétique exceptionnelle de 240 Wh/kg. Cette densité est nettement supérieure à celle des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) actuelles, qui atteignent environ 190 Wh/kg.

Batterie pour les voitures électriques : des performances exceptionnelles à un coût abordable

Ce qui distingue la batterie LMFP des autres technologies, c’est son coût compétitif. Selon Cheng Qian, président de Gotion, l’Astroinno LMFP devrait coûter 5 % de moins qu’une cellule LFP conventionnelle. Cette économie pourrait représenter un véritable tournant pour rendre les véhicules électriques plus accessibles à un plus large public.

Gotion a également réussi à positionner la batterie LMFP comme une option plus abordable que les batteries à chimie nickel-manganèse-cobalt (NMC). Ces dernières sont utilisées dans les véhicules électriques d’aujourd’hui. Selon M. Cheng, les batteries LMFP pourraient coûter entre 20 et 25 % de moins que leurs homologues NMC, offrant ainsi un avantage économique significatif.

Un autre aspect innovant de la batterie LMFP d’Astroinno concerne sa rapidité de recharge. Les utilisateurs pourront recharger leur voiture électrique de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes, grâce à la charge progressive. Cette caractéristique rapide et efficace répond aux préoccupations des consommateurs concernant les temps de recharge des véhicules électriques. En outre, elle contribue à accélérer l’acceptation de cette technologie.

Bien que l’annonce de Gotion suscite un enthousiasme général, la production en série de la batterie Astroinno LMFP n’est prévue que pour le deuxième trimestre 2024.