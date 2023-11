Le Xiaomi Smart Band 8 sort enfin dans le monde : que faut-il espérer ?

Xiaomi a lancé le Smart Band 8 en Chine au début de l’année. Mais désormais, l’information selon laquelle ce bracelet connecté serait disponible dans le monde entier est officielle.

La société productrice s’est engagée à améliorer l’expérience des utilisateurs du Smart Band 8 en déployant une nouvelle mise à jour qui intègre plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Voici de quoi il s’agit.

Des mises à jour appliquées sur le modèle NFC du Smart Band 8

Le Smart Band 8 qui succède au Band 7 n’est plus seulement disponible en Chine. Vous pouvez le retrouver sur l’ensemble du globe prochainement. De nombreuses sources confirment cette information. Cette nouveauté sera désormais accessible à tous les utilisateurs. Sauf que le modèle NFC présente quelques différences.

Des mises à jour ont été apportées au Smart Band 8 non chinois. Cela concerne surtout la fonction « pause » et « démarrage automatique pour le mode Cycling ». De plus, on parle aussi de l’introduction des services de localisation GNSS. Cela facilitera ainsi les séances d’entraînement en plein air. Et ce modèle dispose également du widget de batterie iOS. Cela permet d’afficher le niveau de batterie de votre iPhone sur l’écran d’accueil du Smart Band. Ce qui est très pratique.

Design et attributs d’origine inchangés

A part les éléments mentionnés ci-dessus, le Xiaomi Smart Band 8 présente le même design que celui vendu initialement en Chine. Sa forme de pilule est très spécifique. Et son écran AMOLED de 1,6 pouce, offrant un taux de rafraîchissement de 60 Hz est facile à manier. Procurant un taux de luminosité maximale de 600 nits en plein jour, les informations affichées sont distinguables.

Et le Xiaomi Smart Band 8 accessible partout ailleurs qu’en Chine possède également le mode Always On Display (AOD) et différents visages de montre. Ce bracelet connecté est convertible. C’est ce qui est intéressant à noter. Il peut devenir un collier ou un accessoire de chaussure.

Le Band 8 est doté d’un mode « pebble clip » qui permet de l’attacher à votre lacet de chaussure pour améliorer le suivi pendant la course. Il est doté d’ergots de différentes tailles pour divers types de bracelets (cuir, cuir tressé, bracelet creux et TPU) afin de s’adapter à votre style.

Des applications au top du top pour votre santé et bien-être

Équipé d’un cardiofréquencemètre, d’un capteur de SpO2, d’un traqueur de sommeil et d’un moniteur de cycle menstruel, le Xiaomi Smart Band 8 va au-delà de l’essentiel. Il mesure les niveaux de stress, la VO2 Max et introduit une mesure de la vitalité, évaluant les niveaux d’activité sur 7 jours et fournissant un score sur 100, avec plus de 150 modes sportifs.

Enfin, c’est un appareil avec lequel vous pouvez vous divertir. Des jeux sont intégrés tels que Sudoku et 2048. Et des fonctions telles que les notifications et les mises à jour météorologiques sont facilement accessibles dans le pays où vous vous trouvez. Le Xiaomi Smart Band 8 est censé durer jusqu’à 16 jours sur une seule charge avec la fonction AOD désactivée et peut être rechargé complètement en 60 minutes environ. Captivant n’est-ce pas ?