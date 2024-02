Le Samsung Galaxy Fit 3 sera-t-il une montre ? Les 1ères images annoncent du lourd

Une fuite récente sur le site web de Samsung UAE a révélé un grand nombre d’informations sur le prochain tracker de fitness de l’entreprise. Il s’agit de la montre connectéeSamsung Galaxy Fit 3.

L’information, qui a apparemment été publiée accidentellement par la marque coréenne, est pourtant toujours présente sur leur site sous la forme d’un cache web. Est-elle vraie ou fausse ? Voici ce qu’il en est.

Des détails donnés sur la prochaine Galaxy Watch de Samsung

Samsung Community et Gadgets & Wearables ont rapidement repéré la fuite. Et l’entreprise s’est dépêchée de mettre cette information en lumière. Et il s’avère que quelques détails importants sur le concurrent de Fitbit sont actuellement en train de filtrer.

En effet, lors de la conception de son prochain bracelet de fitness, Samsung abandonne le polycarbonate au profit de l’aluminium. Ce matériau présente un indice de résistance à l’eau IP68+5ATM. Ce qui fait que la montre Samsung Galaxy Fit 3 devrait normalement peser environ 21,39 grammes et sera disponible en trois coloris : gris, argent et or rose.

La taille de l’écran a également été revue. Passant d’un écran de 1,1 pouce à un écran de 1,61 pouce, ce nouvel appareil aura plus l’allure d’une smartwatch plutôt que de tracker de fitness. Puis, la batterie aura une autonomie d’environ 13 jours avec une seule charge.

Les autres caractéristiques de la montre Samsung Galaxy Fit 3 divulguées

Il s’avère aussi qu’un capteur spécial de niveau d’oxygène dans le sang ou SpO2 sera également placé sur la nouvelle montre Galaxy Fit 3 de Samsung. C’est une fonction qui arrive pour la première fois sur un bracelet de fitness de la marque.

C’est la même fonction qu’Apple est encore en train de mettre au point sur ses montres connectées. Puis, ce modèle sera doté d’une application Camera Controller ou Camera Remote. A partir de celle-ci, vous pourrez prendre de meilleures photos via votre poignet. Et il est pourvu que la marque ajoute des fonctions de détection des chutes.

Sinon, ce tracker de fitness sera disponible en vert foncé et en orange. Et les utilisateurs pourront changer de bracelet en appuyant simplement sur le bouton Quick Release.

Une smartwatch qui concurrence l’actuelle Galaxy Watch 6

Cette nouvelle montre Samsung Galaxy Fit 3 est donc bien partie pour concurrencer l’actuelle série 6 sortie l’année dernière. Alors que de premières images de ce produit ne font que l’annoncer. Les caractéristiques mentionnées ci-dessus laissent déjà présager que ce sera un produit innovant.

Parmi les nombreuses informations connues, il est aussi prévu qu’une nouvelle fonctionnalité s’inspirant de la série Galaxy Watch soit ajoutée à cette smartwatch. Il s’agit de la fonction Sleep Coach & Snore Detection. Comme son nom l’indique, cette option vous permettra de savoir comment vous dormez. Et selon les promesses de l’entreprise, elle améliore considérablement votre sommeil.

Pouvant être utilisées à partir de l’application Samsung Health, les utilisateurs peuvent y avoir accès en mode connecté. Mais hormis cela, personne ne sait encore combien sera le prix et la disponibilité de ce nouveau Galaxy Fit 3. Mais le grand public reste en émoi et à l’affût de la moindre information.