Le Cybertruck rencontre son challenger chinois

Le constructeur automobile chinois Dongfeng a dévoilé un concept de pick-up électrique qui présente des similitudes frappantes avec le Cybertruck de Tesla.

Les amateurs de pick-up électriques vont avoir de quoi se réjouir. Le constructeur Dongfeng vient en effet de lever le voile sur son dernier bijou, un concept de véhicule utilitaire qui n'est pas sans rappeler le Tesla Cybertruck. Cependant, ce modèle made in China se démarque par quelques atouts de taille.

Une cavalerie de 1035 chevaux

À première vue, le pick-up de Dongfeng arbore des lignes reconnaissables, héritées du Cybertruck. On retrouve les portes suicides caractéristiques, ainsi qu'un éclairage LED distinctif. Cependant, les concepteurs chinois ont opté pour des panneaux de carrosserie au rendu plus conventionnel, avec une peinture gris clair, plutôt que les surfaces brutes en acier inoxydable du modèle Tesla. Un choix esthétique qui confère à ce pick-up une allure légèrement plus consensuelle.

Mais c'est surtout sous le capot que réside la principale différence. Là où le Cybertruck promet une puissance maximale de 845 chevaux, son challenger asiatique revendique une cavalerie supérieure de 1035 chevaux. Une prouesse technique qui, si elle se confirme, pourrait bien faire de ce véhicule l'un des plus puissants de sa catégorie.

L'arme du prix

Mais l'argument massue du constructeur chinois pourrait bien résider dans le prix de vente. Si aucun chiffre précis n'a encore fuité, Dongfeng promet un positionnement tarifaire plus agressif que le Cybertruck. De quoi séduire une clientèle sensible au portefeuille, qui n'aurait pas les moyens de s'offrir le bolide made in USA, proposé à un tarif frôlant les 70 000 dollars.

Il ne fait aucun doute que l'arrivée de ce nouveau challenger sur le marché des pick-up électriques va faire des vagues. Tesla se méfiera assurément de cette concurrence inattendue en provenance de Chine. Mais au final, ce sont les acheteurs qui seront les grands gagnants de cette rivalité naissante. Entre puissance, équipement et prix, chacun devrait pouvoir trouver un modèle adapté à ses besoins et à son budget.

