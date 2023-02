Avec ce SUV électrique, Audi fonce sur le Tesla Cybertruck

Audi enrichi sa gamme de voitures électriques concept « Sphere » et dévoile l’Activesphere, un cross-over hybride entre un SUV Coupé et Pick-up. Cette voiture électrique concurrente, en quelque sorte, du Tesla Cybertruck offre un aperçu de la prochaine A6 Allroad électrique.

Comment sera la future Audi électrique ? La marque aux anneaux a apporté quelques réponses à cette question via sa collection Sphere. Elle en propose aujourd’hui une nouvelle version. Ce modèle baptisé « Activesphere » se situe à mi-chemin entre le pick-up et le SUV coupé, sur un tout nouveau segment. Bien entendu, l’ensemble est entièrement électrique.

La voiture électrique Audi Activesphere repose sur la plateforme PPE

L’Active Sphere Concept repose sur la Premium Platform Electric (PPE) conçue en partenariat avec Porsche. Ce véhicule est propulsé par 2 moteurs électriques produisant une puissance cumulée de 436 ch, et actionné par une batterie d’une capacité de 100 kWh.

Comme les modèles de production de cette marque, cette voiture bénéficie d’un circuit électrique à 800 volts. En revanche, ce prototype permet de recharger les batteries à 270 kW, augmentant ainsi l’autonomie de 300 km en 10 minutes seulement.

Un intérieur digne d’un salon avec une fonctionnalité de réalité augmentée

Pour cette nouvelle voiture électrique, Audi a misé sur un habitacle élégant, semblable à un salon. En activant le mode de conduite autonome, le pédalier et le volant se rétractent automatiquement dans le tableau de bord. Cependant, le chauffeur peut aussi conduire le véhicule lui-même.

Par ailleurs, l’Active Sphere Concept intègre des fonctionnalités de réalité augmentée et mixte. De fait, il est possible de projeter sur les parois de la cabine des informations liées a à la communication, la conduite, à la navigation assistée ou au divertissement Il est même possible de les projeter dans les lunettes VR que porte le conducteur.

À noter qu’Audi n’a pas l’intention de créer elle-même cette lunette. En revanche, elle compte intégrer ces dispositifs dans le système électronique de l’Active Sphere Concept.

De fait, le conducteur peut activer différentes fonctions en faisant quelques gestes, et ce, sans passer par une touche de commande physique. Par exemple, lorsque le conducteur approche sa main du système de chauffage et de climatisation, les contrôles virtuels correspondants apparaissent.

Dimensions de l’Audi ActiveSphere

Mesurant 4,98 m x 2,07 m x 1,60 m, l’Activesphere combine les dimensions d’un crossover et celle d’une voiture de sport. Grâce à un empattement large de 2,97 m, il optimise l’espace disponible à bord tout en conférant à l’ensemble du véhicule une allure robuste. De plus, les phares à LED adaptent leur signature lumineuse selon le style de conduite choisi.

La silhouette est moins agressive et le design semble plus fluide. Les profondes arches de roues accueillent des jantes 22 pouces avec des pneus 285/55 adaptés aux routes escarpées. Ces jantes bénéficient d’un élément d’aérodynamisme actif dont les volets s’ouvrent pour améliorer la ventilation du freinage lors d’une utilisation poussée. Ils se ferment pour favoriser le flux d’air et augmenter ainsi l’autonomie.