La Suunto Vertical, une nouvelle montre pour les aventuriers !

Si vous êtes à la recherche d’un compagnon connecté robuste et fiable pour partir à l’aventure, la toute nouvelle montre connectée Suunto Vertical pourrait vous plaire

Il s’agit d’une smartwatch de qualité, ingénieusement conçue pour les personnes aimant pratiquer des activités en extérieur. Voici ce qu’il en est.

Suunto Vertical Montre de Sport GPS avec Grand écran et Autonomie de la Batterie jusqu'à 500 h pour Les Activités de Plein air et l'entraînement Montre d'aventure robuste avec...

Très longue autonomie de la ba...

Fabriquée en Finlande à l'aide...

Application Suunto pour la nav...

La Suunto Vertical, une montre connectée innovante

En 1936, la marque Suunto invente une nouvelle méthode de fabrication de boussoles remplies de liquide. Et par la suite, le catalogue de la société grandit au fil des années. Concevant des ordinateurs de plongée et des services numériques, c’est aussi dans le domaine des montres connectées de sport que l’entreprise innove.

Et la création de la montre connectée Suunto Vertical en est la preuve. Cette nouvelle smartwatch possède l’un des GPS les plus avancés sur le marché. Cette montre connectée s’appuie sur une vaste base de données cartographique lorsqu’elle fonctionne. Voilà pourquoi, de nombreux professionnels et un bon nombre de baroudeurs amateurs l’emploient.

Cette smartwatch est capable d’afficher votre position géographique en couleur. Et la Suunto Vertical met les différences d’altitude en évidence grâce à des courbes de niveau précises. C’est exactement comme si vous lisiez une carte topographique, mais à votre poignet.

Un dispositif pourvu d’un puissant GPS

En associant la montre connectée à l’application Suunto, vous pouvez accéder à toutes sortes d’informations supplémentaires. Vous pourrez ainsi parcourir des itinéraires hors des sentiers battus. Les terrains escarpés, les sentiers et la position de certains points d’eau n’auront plus de secret pour vous. Ce qui fait que vous ne vous perdrez donc plus. Et ses 32 Mo de stockage peuvent contenir des données cartographiques à consulter hors-ligne.

La Suunto Vertical est également équipée d’un système satellitaire GNSS à double bande qui garantit la précision du GPS. Que vous soyez en pleine expédition au Groenland ou en train de faire du tourisme en plein Paris, vous trouverez facilement votre chemin avec son aide. Mais cette smartwatch a également un grand atout. C’est le fait que toutes les cartes téléchargées hors ligne via l’application Suunto sont entièrement gratuites, sans abonnement.

Une autonomie à toute épreuve

La Suunto Vertical est une montre connectée qui dispose également d’une excellente autonomie. Elle dure environ 60 heures lors d’un usage intensif en mode connecté. L’Apple Watch Ultra ne fait quasiment pas le poids face à cela. Sinon, la batterie dure jusqu’à 90 heures en mode standard. Et si son porteur sort souvent, elle peut durer jusqu’à 280 heures en mode ultra à condition d’être suffisamment exposée à la lumière du soleil.

Son autonomie totale est donc de 30 jours en mode normal et sur batterie. Mais tout dépend de la manière dont son porteur l’emploie. Dotée d’un capteur solaire, il est même possible que cette smartwatch soit encore active au bout de 60 jours.

Un design bien pensé

Enfin, ce n’est pas parce que la Suunto Vertical est une montre de sport que toutes les touches de design ont été omises lors de sa conception. Le boîtier est très séduisant avec sa lunette épurée et ses lignes anguleuses. Ses poussoirs bien ajustés et l’écran de la montre connectée Suunto Vertical fait 1,4 pouce. Ce qui permet de très bien voir les informations qu’elle affiche.

La Suunto Vertical est disponible à partir de 599 €.