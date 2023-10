Après les téléphones, faut-il standardiser le chargement des montres connectées ?

Le marché des smartwatch a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. À tel point, que les accessoires accompagnant ces appareils semblent aujourd’hui omniprésents dans le quotidien de beaucoup de foyers. Et comme une montre connectée va avec un chargeur spécifique, il se peut que votre maison soit vite encombrée, c’est pourquoi une normalisation est nécessaire.

Pour les personnes, l’environnement et le marché, cette démarche permettrait de produire moins de chargeurs. Ce qui est en fait un avantage. Mais ce processus nécessite encore du travail, voici pourquoi.

Une concurrence qui complexifie la normalisation des chargeurs de montres connectées

Chaque entreprise a choisi d’utiliser une technologie sous-jacente différente pour réaliser le transfert d’énergie. Vous ne pouvez donc pas utiliser la charge d’une montre pour alimenter l’autre. Cette situation crée de nombreux problèmes qui ne seront pas résolus tant que nous n’aurons pas une méthode de chargement standard pour l’ensemble de la plateforme.

En effet, les montres utilisent des méthodes de charge différentes. En parlant de la Pixel Watch 2, si vous aviez le modèle de première génération, vous ne pouvez même pas utiliser ce chargeur avec la nouvelle montre. Google l’a fait passer d’une charge par induction à un système basé sur une broche comme celui utilisé par les Fitbits. Ce n’est pas très pratique, voilà une normalisation des chargeurs pour montres connectées est indispensable.

Une situation à l’origine de beaucoup de déchets

L’absence d’un unique type de chargeur standardisé pour montre connectée pose un autre problème. Il s’agit de la production de déchets électroniques.

Peu importe la montre connectée Android que vous utilisez, aucune n’utilise le même chargeur qu’un concurrent. Si vous utilisez une Samsung Galaxy Watch 6 et que vous souhaitez essayer la nouvelle Pixel Watch 2, l’expérience logicielle sera assez transparente. Les deux appareils fonctionneront avec n’importe quel smartphone Android. Mais vous devrez acheter de nouveaux câbles de charge si vous voulez des pièces de rechange.

Bien que vous puissiez échanger votre ancienne smartwatch contre une nouvelle, les câbles ne sont généralement pas repris. Bien sûr, vous pouvez les envoyer, mais si vous avez acheté un chargeur tiers pour votre montre connectée, il finira à la poubelle. Avec un peu de chance, au recyclage, mais c’est peu probable.

Le chargement sans fil, la meilleure des solutions ?

Le chargement sans fil est donc la meilleure option actuellement disponible. C’est logique. Avec la nouvelle norme de charge Qi 2, les montres connectées qui l’intègrent devraient être à l’épreuve du temps. Le chargement sans fil élimine les problèmes de salissure des broches ou des points de contact et offre une plus grande liberté de conception aux fabricants.

Quelle que soit la méthode de recharge retenue, la multitude de câbles et d’options permettra aux utilisateurs de changer de marque plus facilement. Cette solution de normalisation vous permettra alors de disposer d’une montre connectée fonctionnelle et de réduire les déchets liés à la production de chargeurs. Si tous les smartphones utilisent maintenant des câbles USB-C, tout problème de ce type peut être résolu.