La dernière mise à jour de l’Apple Watch rend les Garmin complètement obsolètes

Lorsque l’Apple Watch Ultra a fait ses débuts l’année dernière, de nombreuses comparaisons ont été faites entre elle et les montres connectées de sport de Garmin, Coros, Polar et Suunto. Mais là, la seconde version de cette Apple Watch dispose d’une mise à jour qui rend les montres Garmin obsolètes.

Il s’est avéré que la Watch Ultra de première génération d’Apple n’était pas tout à fait prête à prendre la place des montres de sport GPS dédiées au poignet. Mais là, l’entreprise à la pomme croquée a rectifié le tir.

Les améliorations apportées par Apple à la Watch Ultra 2

Lorsque l’Apple Watch Ultra 2 a été lancée sur le marché et que WatchOS 10 fut disponible, Apple a quasiment surpassé les montres Garmin et les a rendues obsolètes sur quelques points.

L’une des caractéristiques révélées lors de la WWDC était l’introduction d’API. Elles sont conçues pour que les développeurs d’exercices. Ainsi, ils pourront envoyer des séances d’entraînement personnalisées directement dans l’application d’entraînement de l’Apple Watch. Ce qui fait que les utilisateurs de la montre pouvaient déjà créer des séances d’entraînement adaptées à leur rythme sur la montre et les utiliser avec Workout.

Désormais, le public à la possibilité de synchroniser leurs séances d’entraînement. C’est possible à partir d’une autre source ou d’un autre fournisseur rationalise l’expérience. Et cela fournit également une analyse plus détaillée des activités sportives en dehors de Workout.

L’Apple Watch fournit maintenant un coach personnel qui rend les montres Garmin obsolètes

Une expérience de course à pied en extérieur est désormais complémentent différente si vous employez une Apple Watch Ultra 2. En utilisant par exemple votre compte TrainingPeaks couplé à cette smartwatch, voici ce qui se passe.

Après avoir sélectionné les options appropriées, les séances d’entraînement sont synchronisées. Ce qui signifie que l’Apple Watch, en mode connecté, est en mesure de vous fournir des instructions vocales ou audio. Vous n’aurez alors plus qu’à suivre ce qu’elle mentionne afin de compléter la distance prévue et la fréquence cardiaque cible.

Pendant une course, l’Apple Watch Ultra 2 est capable de dire si vous êtes au-dessus ou au-dessous de la zone de fréquence cardiaque souhaitée, ce qui rend les Garmin obsolètes. Ces montres connectées ont en effet beau être très bien paramétrées, la plupart des modèles ne possèdent pas ce genre de fonction.

Des fonctionnalités très pratiques pour la course à pied

Apple a donc grandement amélioré l’expérience des porteurs de leur smartwatch outdoor. Cela permet à tout athlète de rester sur la bonne voie. Puis, un autre indicateur est extrêmement utile. C’est le fait que la montre affiche un visuel rapide qui montre l’état de la progression du coureur. Cela se présente sous forme de segments bleus autour d’un cercle.

Il suffit d’y jeter un coup d’œil. Vous verrez la distance qu’il reste à parcourir dans un segment particulier pour gérer sa fréquence cardiaque.

Une meilleure manière de faire du vélo

Si vous aimez vous déplacer en vélo, l’Apple Watch peut maintenant remplacer vos capteurs de vitesse et de cadence Garmin et les rendre obsolètes. Votre iPhone peut très bien vous servir de guide.

WatchOS 10 a apporté une fonctionnalité impressionnante à l’expérience cycliste. Cela consiste à transformer un iPhone connecté en un puissant ordinateur de vélo. Concrètement, lorsque vous démarrez une séance d’entraînement sur votre Apple Watch, celle-ci apparaît comme une activité en direct sur votre iPhone.

Outre la prise en charge des connexions Bluetooth aux accessoires de cyclisme, il peut maintenant vous fournir des mesures et des conseils. De cette manière, vous effectuerez vos trajets en toute tranquillité et en toute sécurité.