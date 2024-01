[BON PLAN] – Économisez 11% sur le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance

Transformez votre maison en un spectacle de couleurs avec le kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance. Ce pack comprend 3 ampoules GU10, un pont intelligent et une télécommande Smart Button pour une expérience d’éclairage intelligente et personnalisée.

Personnalisez votre espace avec 16 millions de couleurs!

Libérez votre créativité avec 16 millions de couleurs et ajustez l’ambiance à chaque moment. Les ampoules Philips Hue GU10 offrent une lumière blanche et colorée, idéale pour créer des atmosphères uniques dans n’importe quelle pièce.

Contrôle intelligent et fonctionnalités avancées

Avec le pont inclus, connectez jusqu’à 50 points d’éclairage, gérez-les à distance et profitez de fonctionnalités avancées telles que les routines automatisées et la synchronisation avec vos activités quotidiennes.

Contrôlez facilement vos lumières via l’application Philips Hue, des accessoires Hue ou simplement avec votre voix grâce à la compatibilité avec les assistants vocaux populaires comme Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit).

Promotion exclusive sur l’éclairage connecté

Profitez d’une réduction exceptionnelle de 11% sur le kit de démarrage Philips Hue. Économisez encore plus avec une offre spéciale, économisez 30% sur le deuxième kit lorsque vous en achetez deux. Facilitez votre achat avec la possibilité de paiement en 4 fois, soit 33,76 euros fois 4. Faites de votre maison un véritable spectacle lumineux intelligent.

Raisons d’opter pour un kit de démarrage lumineux intelligent

Ambiance personnalisée

Créez des ambiances lumineuses adaptées à chaque occasion. Choisissez parmi une variété de couleurs et d’intensités pour personnaliser votre espace, que ce soit pour une soirée détente, une fête animée ou une concentration optimale.

Contrôle pratique

Gérez votre éclairage à distance via une application dédiée ou vocalement avec des assistants virtuels. Le contrôle intelligent offre une flexibilité totale. Un kit de démarrage lumineux intelligent vous permet d’ajuster l’atmosphère de votre maison en un instant.