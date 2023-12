[BON PLAN] – Le lampadaire LED connecté Meross est à -5%

Découvrez l’avenir de l’éclairage avec le lampadaire LED connecté de Meross, désormais disponible avec une réduction exclusive de 5%. Alliant design moderne et technologie intelligente, ce luminaire offre un contrôle intuitif via une application dédiée qui vous offrira une expérience d’éclairage personnalisée et écoénergétique.

Un éclairage intelligent à votre commande

Plongez dans un éclairage moderne et intelligent avec le lampadaire LED connecté de Meross. Doté de commandes vocales compatibles avec Apple HomeKit, Alexa et Google Home, ce lampadaire offre un contrôle pratique et mains libres de votre éclairage. Allumez, éteignez et ajustez la luminosité selon vos préférences avec une simple commande vocale.

Contrôle vocal et tactile à distance pour une expérience lumineuse intuitive

Avec le panneau tactile intégré et la télécommande, le lampadaire LED connecté Meross offre une variété de méthodes de contrôle. Ajustez la température de couleur, modifiez l’intensité de la lumière et profitez d’une expérience lumineuse personnalisée directement depuis votre lit ou à distance via l’application dédiée.

Polyvalence et design élégant

Le lampadaire LED Meross est plus qu’une simple source de lumière. Avec sa conception 3 en 1, il s’adapte à vos besoins changeants. Utilisez-le comme un lampadaire standard, une lampe à clip pour un éclairage ciblé, ou une lampe de table pour une ambiance plus intime. La rotation à 360° vous permet de diriger la lumière exactement où vous en avez besoin.

Programmation intelligente et économie d’énergie

Programmez le lampadaire pour qu’il s’allume ou s’éteigne automatiquement selon votre routine quotidienne. Réglez la minuterie d’arrêt automatique pour économiser de l’énergie. Avec le Lampadaire LED Meross, votre éclairage s’adapte à votre vie en créant une ambiance parfaite pour chaque moment de la journée.

Offre exclusive : 5% de réduction

Profitez dès maintenant de cette promotion exceptionnelle, 56,99 euros au lieu de 59,99 euros. Le lampadaire LED connecté Meross est la solution d’éclairage parfaite pour votre foyer. Transformez votre quotidien avec une luminosité qui suit votre rythme.

Les avantages d’un lampadaire connecté

Illumination ambiante et économie d’espace

Ajoutez une ambiance chaleureuse à n’importe quelle pièce avec un lampadaire connecté. Que ce soit pour lire, travailler ou simplement créer une atmosphère relaxante, la lumière douce d’un lampadaire offre une alternative apaisante à l’éclairage principal. Nous vous invitons à visualiser cette vidéo pour découvrir les éclairages Homekit de Meross.

Les lampadaires connectés sont des solutions d’éclairage polyvalentes qui n’occupent que peu d’espace au sol. Leur conception flexible et leur variété de styles les rendent adaptés à différentes situations.