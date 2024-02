[BON PLAN] – Une baisse de 13% sur le pack Philips Hue Play

Plongez dans une expérience lumineuse sans pareil avec le pack de 2 lampes connectées Philips Hue Play. Ces lampes révolutionnaires s'adaptent parfaitement à tout intérieur. Avec une réduction exceptionnelle de 13%, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour élever votre expérience d'éclairage à domicile.

Offre à ne pas manquer

Ne ratez pas cette occasion unique d'acquérir le pack de 2 lampes connectées Philips Hue Play à un prix imbattable de 137,90 euros. Alors que son prix de vente est censé être de 158,59 euros. Faites l'expérience d'un éclairage qui va au-delà de la simple fonctionnalité pour devenir une véritable expression de votre personnalité et de votre style de vie.

Transformez votre maison en un espace dynamique et accueillant où chaque lumière raconte une histoire. Profitez de cette promotion exclusive et plongez dans un monde où la couleur, la lumière et la technologie se rencontrent pour créer des moments inoubliables.

Découvrez la lampe Philips Hue Play sous un nouvel angle

Compactes, versatiles et pleines de couleur

Cette lampe est l'exemple même de la polyvalence. Vous pouvez les monter derrière votre téléviseur ou de les placer au sol. Ces barres de lumière s'harmonisent avec votre espace pour créer l'ambiance parfaite. Le Hue Play transforme chaque instant en une expérience unique.

Synchronisation parfaite avec vos loisirs

Vivez vos films, votre musique et vos jeux vidéo comme jamais auparavant. Grâce à la synchronisation facile avec l'application Hue Sync, votre salon s'illumine en harmonie avec les contenus de votre écran ou les rythmes de votre musique préférée. Laissez la couleur et la lumière transcender votre expérience de divertissement.

Personnalisation à l'infini

Avec 16 millions de couleurs au choix, transformez votre intérieur selon votre humeur, la saison ou l'occasion spéciale. Le pack Philips Hue Play vous permet de recréer l'atmosphère de vos photos préférées. En plus, il est possible de régler la température de la lumière de 2000 K à 6500 K. Vous pouvez donc trouver l'équilibre parfait entre une lumière chaude et accueillante ou une lumière blanche et énergisante.

Une installation simplifiée pour une expérience maximalisée

Dites adieu aux enchevêtrements de câbles et aux prises surchargées. Avec la possibilité de connecter jusqu'à trois Hue Play à une seule unité d'alimentation, votre espace reste épuré tout en multipliant les possibilités lumineuses. Transformez votre maison avec une lumière qui s'adapte à vos besoins et à vos envies, sans encombrement ni complication.

