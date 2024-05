Profitez des meilleures affaires de l’année du 31 mai au 3 juin 2024

Nanoleaf, leader mondial en éclairage intelligent, lance les Nanoleaf Day. Du 31 mai au 3 juin 2024, bénéficiez de promotions exclusives allant jusqu'à 70% sur des produits sélectionnés. Découvrez des offres incroyables qui surpassent même celles du Black Friday.

Offres exceptionnelles sur les solutions d'éclairage de Nanoleaf

Les consommateurs auront accès à des réductions exceptionnelles sur plusieurs produits phares de la gamme Nanoleaf. Voici un aperçu des principales offres disponibles :

Nanoleaf Essentials Smart A19 Bulb E27 6PK

Profitez de cette offre groupée exceptionnelle avec une réduction de 60%. Le prix initial de 99,98 euros descend à seulement 39,99 euros, soit une économie de 59,99 euros. Une opportunité à ne pas manquer pour équiper votre maison de l'éclairage intelligent de haute qualité à un prix imbattable.

Nanoleaf Essentials Smart A19 Bulb E27 9PK

Cette offre encore plus généreuse propose une réduction de 70%. Au lieu de 149,97 euros, payez seulement 44,99 euros. Vous économisez ainsi 104,98 euros. C'est l'occasion idéale pour ceux qui souhaitent adopter un éclairage intelligent à grande échelle.

Nanoleaf Essentials Light Strips Starter Kit MATTER 10M

Obtenez ce kit de démarrage avec une réduction de 50%. Le prix initial de 159,96 euros est réduit à 79,99 euros, vous faisant économiser 79,97 euros. Ce kit est parfait pour ajouter une touche de lumière et de couleur à votre intérieur.

The Enigma Bundle

L'offre groupée Enigma combine plusieurs produits Nanoleaf, y compris les Black Hexagones et les Black Triangles. Profitez de l'instant présent pour l'acquérir, car ce pack ne coûte désormais que 223,99 euros alors que son prix de vente est censé être de 319,97 euros. Économisez 95,98 euros et transformez votre maison avec cet ensemble unique et stylé.

L'innovation au service de votre maison

Depuis 2012, Nanoleaf a révolutionné l'industrie de l'éclairage intelligent. Fondée par trois ingénieurs visionnaires, la société combine design esthétique et innovations technologiques pour offrir des solutions d'éclairage économes en énergie et élégantes.

Les Nanoleaf Day offrent des réductions allant jusqu'à 70% sur la gamme Essentials, 25% sur le Nanoleaf 4D 85″ et jusqu'à 30% sur les Nanoleaf Shapes, Black Shapes et Lines. C'est l'occasion parfaite pour adopter des solutions d'éclairage intelligent et transformer votre maison en un espace plus fun et confortable.

Ne manquez pas cette opportunité unique de profiter des meilleures affaires de l'année avec les Nanoleaf Day. Du 31 mai au 3 juin 2024, faites des économies incroyables sur des produits d'éclairage intelligent et de haute qualité. Transformez votre maison avec Nanoleaf et vivez une expérience lumineuse exceptionnelle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.