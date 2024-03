Explorez les dernières lampes connectées du printemps 2024

Nanoleaf, leader dans le secteur de l'éclairage connecté, a annoncé ses dernières innovations pour le printemps. Cela inclut les nouvelles lampes de table Umbra et l'expansion de sa gamme avec les Ultra Black Shapes Mini Triangles.

Nouvelles dimensions avec Ultra Black Shapes

La collection Ultra Black Shapes, connue pour ses designs hexagonaux et triangulaires, s'agrandit. Le nouveau kit d'extension Mini Triangles noirs apporte une esthétique moderne et audacieuse. Ces panneaux permettent de créer des ambiances lumineuses vibrantes et dynamiques grâce à des animations RGB contrastées.

Ce design innovant ne se contente pas d'être esthétique. Il inclut également des fonctionnalités intelligentes telles que le visualiseur de musique et les commandes tactiles.

Partenariat éclairé avec Umbra

Dans une démarche collaborative, Nanoleaf s'est associé à Umbra, réputée pour ses solutions de décoration intérieure depuis 1979. Ensemble, ils ont conçu la collection Smart Lamp, qui inclut les lampes Cono et Cup.

Ces innovations représentent une fusion remarquable entre technologie avancée et design élégant. Elles sont destinées à redéfinir la catégorie des éclairages intelligents grâce à un design original et inspirant.

La lampe Cono, versatilité et couleur

La lampe portable Cono se distingue par sa flexibilité et son design ludique. Avec une autonomie de cinq heures, elle est idéale pour créer l'ambiance souhaitée, n'importe où. Son design permet de diriger la lumière selon les besoins : à la verticale, sur le côté ou même à l'envers.

Elle est dotée d'une riche palette de couleurs RGBW qui permet de personnaliser l'espace avec plus de 16 millions de couleurs.

L'élégance de la lampe Cup

La lampe Cup de Nanoleaf combine fonctionnalité et élégance. Conçue avec des matériaux de qualité, elle est idéale pour les espaces de bureau. Elle offre un éclairage pratique tout en servant de station de charge grâce à son port USB intégré.

Sa base unique en forme de tasse lui permet de s'intégrer parfaitement dans tout environnement de travail ou domestique.

Disponibilité et offres

Le nouveau kit d'extension Ultra Black Shapes Mini Triangles sera lancé fin mars 2024. Disponible à un prix de 99,99 euros TTC, les clients peuvent déjà le précommander pour s'assurer d'être parmi les premiers à profiter de cette nouveauté.

La Nanoleaf lampe Cup débutera à 110 euros TTC, tandis que la lampe portable Cono sera proposée à 150 euros TTC. Ces offres exposent ainsi diverses options pour répondre à différents besoins et préférences d'éclairage.

Pour célébrer le lancement de ces innovations, Nanoleaf propose une offre de lancement spéciale. Les clients bénéficieront d'une réduction de 10% sur les lampes connectées Umbra. Cette promotion est une occasion idéale pour acquérir ces dernières technologies d'éclairage intelligent à un prix réduit.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.