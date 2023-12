Hyundai a LA solution à la corvée des chaînes à neige pour vos pneus

En collaboration avec Kia, Hyundai a présenté une nouvelle technologie pneumatique intégrant des chaînes à neige. Ce système novateur se déploie et se rétracte sur une simple pression d’un bouton.

Finis les moments inconfortables à s’agenouiller dans la neige pour installer les chaînes à neige. En fait, cette chaîne à neige intégrée de Hyundai est une véritable aubaine pour les conducteurs. D’ailleurs, elle prend tout son sens dans le contexte de la nouvelle loi française imposant l’utilisation de pneus d’hiver ou de chaînes à neige lors des déplacements sur les routes montagneuses.

Hyundai introduit un système de pneus révolutionnaire intégrant des chaînes à neige

Hyundai et Kia sont de retour. Après avoir annoncé un nouveau système de transmission qui pourrait révolutionner la construction des voitures électriques, le duo a dévoilé une combinaison spéciale de roues et de pneus avec chaînes à neige intégrées. Attention, il ne s’agit nullement d’une plaisanterie.

Pour de nombreux automobilistes qui, chaque hiver, perdent de précieuses minutes à attacher des chaînes à neige à leurs pneus, cela représente une véritable révolution. D’ailleurs, dans sa présentation, le groupe explique le fonctionnement de cette technologie. Selon l’annonce, la technologie utilise des modules d’alliage à mémoire de forme installés à l’intérieur du pneu. Disposés dans des rainures radiales à intervalles réguliers, ces modules peuvent faire saillie pour agir comme une chaîne à neige lorsqu’ils captent un signal électrique.

Ainsi, lorsque la route commence à devenir dangereuse et que des chaînes à neige sont nécessaires, il suffit d’appuyer sur un bouton. Cette nouvelle innovation permettra aux conducteurs de gagner du temps. En effet, ils n’auront pas à monter les chaînes à neige, et d’améliorer la sécurité en cas de chutes de neige soudaines et abondantes. Une fois la zone enneigée franchie, le conducteur n’a qu’à ré-appuyer sur un bouton pour les rétracter.

Cette technologie n’est pour l’instant qu’un projet

Hyundai Motor et Kia ont l’intention d’envisager la production en série de ces pneus après un développement technologique plus poussé et des tests de durabilité et de performance. Si cette technologie de chaîne à neige intégrée éveillé un vif intérêt chez les conducteurs à l’approche de la saison hivernale, Hyundai précise qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un simple concept. La marque n’a pas encore dévoilé de date de sortie.

Cette avancée technologique soulève néanmoins des questions légitimes. On s’interroge sur le coût potentiel de ces pneus, sur l’entretien requis par ce nouveau système, sur la pression des pneus et sur les risques éventuels liés à l’utilisation de ces chaînes par temps sec.

On s’interroge également sur la capacité du système à différencier les routes sèches des routes enneigées. Malgré ces interrogations, l’annonce de Hyundai est un pas en avant prometteur, même si l’avenir commercial de ces pneus du futur est encore incertain.