Après BMW, Honda et GM laissent tomber l’électrique ! L’hydrogène sera-t-il le futur ?

Est-ce que nous assistons à la fin de la voiture électrique chez Honda et GM en faveur de la pile à hydrogène ? Explication !

Honda et GM s’engagent dans la recherche et la fabrication des voitures à pile à hydrogène, ce qui nous pousse à se demander si les deux constructeurs ne vont pas délaisser la voiture électrique ? En effet, ils ont créé la Fuel Cell System Manufacturing LLC (FCSM) pour produire en série des systèmes HFC pour leurs modèles respectifs.

Cette collaboration vise à accélérer les progrès et la fabrication de véhicules à pile à hydrogène, en combinant la technologie des piles à combustible de Honda et l’expertise de GM en matière de fabrication. Alors, est-ce que Honda et GM vont également suivre les pas de BMW en abandonnant l’électrique ? Voici quelques points qui nous permettront d’éclairer sur le sujet !

Quels sont les avantages des voitures à pile à hydrogène contrairement aux électriques ?

Les véhicules à pile à hydrogène offrent des avantages tels qu’un transport sans émissions, une plus grande autonomie et un ravitaillement rapide. Il faut donc croire que ces véhicules sont plus respectueux de l’environnement et pratiques pour les longs trajets. C’est certainement la raison pour laquelle de plus en plus de constructeurs automobiles décident d’expérimenter cette piste.

Honda et GM, cette voiture à pile à hydrogène qui pourrait concurrencer l’électrique ?

Le Honda CR-V HFCV est un SUV à pile à hydrogène offrant une autonomie d’environ 250 miles avec un seul plein d’hydrogène. Il est doté de caractéristiques robustes et un habitacle conçu pour l’exploration de la campagne. Cependant, sa disponibilité est limitée aux stations de ravitaillement en hydrogène, principalement en Californie. Cela nous laisse croire que chez Honda et GM, expérimentation ne signifie pas abandon de la voiture électrique !

Quelle surprise nous réserve le partenariat entre Honda et GM pour l’avenir du secteur automobile ?

Bien que l’association entre Honda et GM constitue une avancée majeure pour la technologie HFC, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour résoudre certains problèmes. Cela concerne entre autres le développement de l’infrastructure lié à l’hydrogène. Il faudra également aussi convaincre les consommateurs sur les avantages des véhicules HFC et leur accessibilité.

En conclusion, la collaboration entre Honda et GM dans le domaine des véhicules à pile à hydrogène montre un engagement envers le développement de cette technologie. Cependant, des défis subsistent pour une adoption plus large de ces véhicules. Il faut donc croire que pour l’avenir proche, les voitures électriques prendront le dessus sur le marché de l’automobile !

Partager l'article :