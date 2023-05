Grand retour des Booster chez Yamaha en mode vélos électriques !

Yamaha, l’un des principaux constructeurs de motos, a ressuscité la marque Booster pour deux nouveaux vélos électriques à pneus larges. Le Booster Easy et le Booster S-pedelec ont un style similaire, avec un cadre traversant distinctif.

Ces dernières années, Yamaha a partagé ses initiatives en matière de véhicules électriques. Notamment avec le lancement du scooter électrique NEO et de motos électriques performantes telles que la Moro 07, la Wabash RT et la Crosscore RC. Cette fois, Yamaha a élargi sa gamme de modèles de mobilité urbaine en lançant deux nouveaux modèles Booster.

Qu’est-ce qui différencie les vélos électriques Booster Yamaha ?

Les vélos électriques BOOSTER se distinguent par leurs caractéristiques techniques. En effet, le modèle Easy correspond à un eBike avec une vitesse maximale de 25 km/h. Le BOOSTER pour sa part est un S-pedelec qui peut rouler à une vitesse de 45 km/h. L’utilisateur doit disposer d’un permis AM pour pouvoir conduire ce type de cyclomoteur électrique. Par ailleurs, les deux modèles Booster utilisent le moteur Yamaha PW-S2, qui fournit un couple de 75 Nm.

Outre les différences de performances entre le vélo électrique et le VAE, la principale différence réside dans l’autonomie maximale. Pour le Booster Easy, une seule charge suffit pour parcourir 120 km, tandis que le Booster permet de parcourir 110 km. Cette autonomie varie toutefois en fonction des modes de conduite. Ceux-ci étant au nombre de cinq : +ECO, ECO, STD, HIGH et AUTO. Le mode +ECO offre la plus grande autonomie et le mode HIGH la plus grande performance.

Un design minimaliste et contemporain

Les vélos électriques Booste se caractérisent par leur design contemporain propre à Yamaha. Ils ont un cadre transversal avec un design en nid d’abeille sur le tube diagonal. Ce type de structure permet à Yamaha d’alléger le vélo sans compromettre son intégrité structurelle.

La partie avant des vélos comprend un cache fourche Yamaha personnalisé, un protège-plaque, un éclairage « supernova » et un garde-boue. Un système de gaines permet de dissimuler les câbles. La partie arrière des Booster intègre un porte-bagages, une selle ajustable de la marque Royal Orbis et une lumière LED Koso.

Yamaha Booster : les vélos électriques pour les déplacements urbains

La gamme BOOSTER incarne la mobilité urbaine de demain. Ils font partie des deux roues électriques les plus abordables disponibles aujourd’hui. Ses pneus larges de 20 x 4 pouces assurent un confort de conduite remarquable. En effet, ces derniers garantissent une adhérence à toute épreuve, et ce, peu importe le terrain à parcourir. La selle réglable en hauteur permet aux cyclistes de différentes tailles d’adapter leur position de conduite à leurs besoins. En plus d’offrir une entrée facile, leur cadre en U robuste garantit une bonne maniabilité. En fait, ces vélos électriques Booster comptent parmi les moyens de transport les plus intelligents jamais construits par Yamaha.