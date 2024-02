Garmin Vivoactive 4 vs Vivoactive 5 : quelle montre devriez-vous acheter ?

La Garmin Vivoactive 4, vieille de quatre ans, a finalement reçu un successeur en septembre 2023. Il s’agit de la Garmin Vivoactive 5. Ressemblant davantage Ă la famille Venu 3 qu’Ă son prĂ©dĂ©cesseur, cette nouveautĂ© est intĂ©ressante. Mais qui gagnerait entre la Garmin Vivoactive 4 vs la Vivoactive 5 ?

La nouvelle montre connectĂ©e Vivoactive vaut-elle la peine d’ĂŞtre achetĂ©e ? Voici un petit article comparatif qui vous permettra de le dĂ©couvrir.

Garmin Vivoactive 4 vs Vivoactive 5 : un poids et des dimensions différentes

Dans le duel qui oppose la Garmin Vivoactive 4 vs la Vivoactive 5, la nouvelle smartwatch ressemble beaucoup à un croisement entre son prédécesseur et la série Venu 3. Elle est ronde, comporte deux boutons latéraux comme sur la Vivoactive 4. Mais son châssis a plus de points communs avec la série Venu.

En termes de taille, la Vivoactive 5 a une bande de 20 mm et un corps de 42,2 x 42,2 x 11,1 mm. Ce modèle a été produit dans une taille unique. Ce qui fait qu’il n’existe pas de Vivoactive 5S. Les dimensions de cette nouveauté ont été bien pensées afin qu’elle ait une taille située entre celle de la Vivoactive 4 et de la 4S.

Puis, elle est beaucoup plus lĂ©gère que les prĂ©cĂ©dentes montres Garmin de la sĂ©rie. La Vivoactive 5 ne pèse que 36 grammes. Sa consĹ“ur, la Vivoactive 4S pèse 40 g bien qu’elle soit plus petite. Tandis que la Vivoactive 4 est aussi beaucoup plus lourde, car elle fait un poids de 50,5 g.

Un écran et des fonctionnalités améliorées

Au niveau de l’Ă©cran des amĂ©liorations ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es. Celui de la Garmin Vivoactive 4 qui est Ă mĂ©moire de pixels (MIP) a disparu. Sur la Vivoactive 5, c’est dĂ©sormais un Ă©cran AMOLED auquel vous avez affaire. Il permet d’afficher les donnĂ©es d’une manière beaucoup plus vivante. Et il est plus facile Ă lire dans toutes les conditions d’Ă©clairage, en particulier en plein soleil.

Par contre, la série Garmin Vivoactive 4 présente un atout vs la Vivoactive 5. Sa façade est en acier inoxydable. La Vivoactive 5 opte pour une lunette en aluminium et un boîtier en polymère. C’est certes moins cher et plus léger en termes de matériaux. Mais cela manque de charme. L’aspect de cette montre est alors un peu moins haut de gamme.

Toutefois, cela n’affecte en rien le confort de l’utilisateur quand elle est portĂ©e au poignet. Son design est d’autant plus moderne. L’acier inoxydable certes mieux aux coups et aux rayures, mais le Vivoactive 5 conserve au moins la mĂŞme rĂ©sistance Ă l’eau de 5ATM que la Vivoactive 4. Et un verre Gorilla Glass 3 très solide protège son Ă©cran.

Garmin Vivoactive 4 vs Vivoactive 5 : de toutes nouvelles caractéristiques

Sinon, la Vivoactive 5 est dotée de capteurs améliorés. Comparé à la Vivoactive 4 qui présente un grand nombre de caractéristiques identiques sur le papier, ces nouveaux ajouts sont plus récents. Et la nouvelle montre de Garmin a un logiciel réformé. Vous pouvez maintenant envoyer des réponses aux messages directement depuis le clavier de votre montre.

Vous obtiendrez toujours les relevés Pulse Ox, un moniteur de fréquence cardiaque, de sommeil et tous les autres avantages de la version précédente. Cependant, ils sont simplement bien meilleurs sur la Vivoactive 5. Vous pourrez alors surveiller l’état de votre condition physique et suivre le déroulement de vos séances d’entraînements plus aisément.

Néanmoins, certaines fonctionnalités comme le suivi du stress et des menstruations n’ont pas changé. Il en est de même pour la prise en charge des notifications, Find My Phone, la météo, les commandes musicales et Garmin Pay.

Laquelle de ces montres connectées choisir ?

Si vous ĂŞtes un fan de la sĂ©rie Vivoactive, nous vous conseillons vivement d’acheter le dernier modèle. La Vivoactive 5 est une amĂ©lioration majeure Ă tous points de vue, Ă l’exception des matĂ©riaux de construction.

HonnĂŞtement, Ă moins que vous ne soyez absolument attachĂ© Ă l’acier inoxydable, ce duel Garmin Vivoactive 4 vs Vivoactive 5 devrait normalement ĂŞtre remportĂ© par cette nouveautĂ©. Alors que le prĂ©dĂ©cesseur de cette smartwatch n’est disponible que dans une seule couleur de lunette et de boĂ®tier, la Vivoactive 5 existe en plusieurs couleurs. De plus, ses options sont plus nombreuses et avancĂ©es. Sans compter le fait que la durĂ©e de vie de batterie de cette montre connectĂ©e a Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e.