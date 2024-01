Test de la Garmin vívoactive 5, une merveille dans le domaine du sport et de la santé

Verdict

Malgré la saturation du marché, nous vous conseillons vivement de vous procurer cette smartwatch si vous êtes à la recherche d’une montre sport de qualité à bon prix. La Vivoactive 5 coûte moins cher que le Vivoactive 4 et le Venu 3.

Et elle a plus à offrir. Ses fonctions sportives sont plus avancées. Son écran AMOLED est amélioré. Et la plupart des fonctionnalités de la Vivoactive 4 sont toujours disponibles, mais vous bénéficiez d'un capteur de FC amélioré, d'un GPS, d'un VRC, d'un suivi de la fréquence cardiaque et de plus d'options de fitness.

La smartwatch Vivoactive 5 prouve une fois de plus que Garmin prend très au sérieux les capacités de suivi du sport et de la condition physique. Elle est moins intuitive que l'Apple Watch, et la boutique Garmin Connect IQ doit rattraper son retard pour rivaliser avec Apple ou Google. Mais c’est un bon produit. Les montres de sport Garmin sont des investissements solides et d'un excellent rapport qualité-prix.