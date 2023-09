On n’y croyait plus : Garmin ressuscite la gamme Venu !

Garmin lance à présent les montres connectées Venu 3 et Venu 3S sur le marché. Elles sont plus petites que la plupart de leurs consœurs. Mais en mettant davantage l’accent sur le suivi du sommeil et la personnalisation, ces accessoires réservent de bonnes surprises.

L’ajout d’une fonction proactive de coaching du sommeil et de détection de la sieste est un petit bonus qui rend cette série de smartwatch spéciale. Même s’il s’agit d’une fonction déjà présente sur les Apple Watch, les Samsung Galaxy Watch et bien d’autres appareils. Votre qualité de sommeil sera analysée de manière plus détaillée. Cette montre améliore l’efficacité du processus de récupération après l’exercice.

Présentation de la Garmin Venu 3

La smartwatch est équipée d’un écran AMOLED de 1,4 pouce d’une résolution de 454 × 454 pixels. C’est très lumineux. Il est protégé contre les dommages par un verre Corning Gorilla Glass 3 ne craignant ni les rayures, ni les gouttelettes d’eau. Et elle peut être connectée à d’autres appareils via Bluetooth, ANT+ ou Wi-Fi. Et cette montre connectée comporte plus de 30 applications sportives préinstallées.

Garmin a également présenté la smartwatch Venu 3S, qui se distingue de l’ancien modèle par un boîtier plus grand faisant 45 mm. Et elle pèse un poids de 46 g. L’autonomie de la batterie de la Venu 3S est de 10 jours.

Avec une Venu 3 au poignet, l’utilisateur ou l’utilisatrice peut également suivre son rythme cardiaque tout au long de la journée. Il peut déterminer son niveau de saturation en oxygène dans le sang. Et il est possible de surveiller son cycle menstruel. C’est une option incluse dans la montre. Puis, grâce au microphone et au haut-parleur, répondez facilement aux appels entrants sur le smartphone connecté.

Les caractéristiques spécifiques de la Garmin Venu 3

La Venu 3 n’a pas accès à l’écosystème d’applications et de la connectivité LTE. Mais, selon le vice-président de Garmin en charge du fitness (Joe Schrick), la Venu 3 compense cette lacune par une plus grande endurance.

Garmin considère l’autonomie de la batterie comme un élément clé de la différenciation de cette nouveauté. L’autonomie annoncée de la Venu 3 est supérieure à celle de la précédente Venu 2. Sur le papier, elle peut durer jusqu’à 11 jours d’utilisation sur une seule charge. Dans ce domaine, la Venu 3 surpasse de loin ses rivales. L’Apple Watch Series 8 n’a que 18 heures d’autonomie. Tandis que la Samsung Galaxy Watch 6 ne peut durer que 2 jours et quelques heures.

L’une des nouvelles fonctionnalités de la Venu 3 est la détection de sieste. Cela enregistre automatiquement les courtes périodes de sommeil et les inclut dans le rapport Body Battery (niveau d’énergie). Les facteurs tels que l’activité, le stress et le sommeil sont aussi pris en compte afin de mesurer cette donnée.

Enfin, la Venu 3 est la première montre Garmin à prendre en charge le mode fauteuil roulant. Quand l’utilisateur fait des poussées, la montre considère que ce sont des pas. Elle prend les mouvements et le changement de poids de l’utilisateur en compte.