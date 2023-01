Bon plan : la Garmin Venu 2S est à – 36% pour les soldes d’hiver !

Vous souhaitez vous offrir une montre connectée ? Ou bien avoir une version plus récente de celle en votre possession ? Pourquoi ne pas choisir la Garmin Venu 2S en profitant de ce bon plan d’Amazon qui réduit son prix de – 36% ?

Garmin Venu 2S : une montre sportive et chic !

La Garmin Venu 2S est considérée comme la petite sœur de la Garmin Venu 2. En effet, elle est plus compacte, mais elle a des atouts tout aussi convaincants. Elle a un écran de 40 mm, une taille qui peut s’adapter autant au poignet masculin qu’au féminin.

Son style plus tôt “lifestyle” est parfaitement adapté aux coureurs, mais elle passe également très bien en utilisation quotidienne. Très légère, avec un bon ajustement du bracelet, sa présence à votre poignet sera confortable.

Étant donné que les gammes Garmin sont orientées sport, la Garmin Venu 2S est étanche avec une certification 5ATM. Vous pourrez donc l’emmener avec vous sous la douche ou durant vos séances de natation ou encore, pendant les séances de course pluvieuses.

Côté écran, il est difficile de faire des reproches. En effet, quel que soit le temps, la luminosité de l’écran permet toujours de lire les informations dessus. Par ailleurs, ce dernier est AMOLED, d’une taille de 1.1 pouce pour une définition de 360 x 360 px.

Cela signifie que vous aurez un écran où la lecture des messages est simple et facile. Celui-ci est tactile et les manipulations se font de coutumes comme sur un smartphone.

Côté personnalisation, la montre Garmin Venu 2S n’est pas en reste : c’est bien un bon plan sans concessions. D’ailleurs, vous pourrez mettre le français comme langue par défaut. Cinq couleurs sont à disposition : le noir, le beige, le bleu gris, le blanc et le gris clair en option.

Il faut noter que la Garmin Venu 2S n’a ni micro ni haut-parleur, mais des boutons présents sur le côté facilitent grandement la navigation.

Les fonctionnalités de la Garmin Venu 2S

Comme toutes montres connectées dignes de ce nom, la Garmin Venu 2S se dote du Wifi, du Bluetooth et de l’ANT +. En la synchronisant, vous pourrez profiter de Garmin Connect ou des autres applications fitness tendance à l’image de Strava, Apple Health, etc.

Les fonctionnalités santé de la Garmin Venu 2S sont assez complètes. On retrouve l’analyse du sommeil, avec tous les éléments sur les phases, la qualité, etc. De plus, elle peut suivre le cycle menstruel, la période d’ovulation ou bien les humeurs…

En addition, on retrouve un oxymètre pouvant définir la qualité de la respiration, un capteur de stress avec lequel vous pourrez découvrir votre état de santé mental avec des graphiques et des données.

Vous pourrez également retrouver sur la Garmin Venu 2S, différents modes sport qui vous laisseront l’occasion de vous adonner à vos passions. On compte parmi cela, la marche, la course à pied, le cyclisme, quelques sports d’hiver ou même le golf.

Cette montre connectée est dotée d’un baromètre et d’un altimètre ainsi que d’un GPS précis vous aidant à retrouver votre parcours ou enregistrer votre position. Le détecteur automatique d’incidents est aussi grandement apprécié.

Grâce à ce dernier, en cas de chute ou de détresse, la montre pourra envoyer un message SOS avec votre positionnement à vos différents contacts d’urgence.

Ainsi, profitez de ce bon plan d’Amazon et offrez-vous la montre Garmin Venu 2S pendant ces soldes d’hiver.